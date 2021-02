A única violência admissível no Desporto

É preciso ter paciência. E, como se não bastasse uma pandemia para nos ensinar esta lição, aí está o ténis para no-lo mostrar com outra glória. A cerimónia e os rituais do ténis demandam tempo e disponibilidade do espectador – depois dessa espera, vem o prémio: uma jogada espantosa capaz de nos deixar de queixo caído. A parte má? Um encontro de ténis dura horas. A parte boa? Um encontro de ténis dura horas.

Quando não há paciência, o ténis pode tornar-se violento. Eis o episódio mais recente dessa violência inequívoca. Na cidade australiana de Melbourne, joga-se agora um dos quatro torneios do chamado Grand Slam: o Open da Austrália. Estamos a assistir à partida da terceira ronda entre um tenista espanhol e um seu par norte-americano. O espanhol está prestes a bater mais um serviço, naquele que pode ser o jogo que ditará a conquista do seu segundo set. O espanhol é favorito e está tranquilo – mais uns quarenta minutos e seguirá em frente na eliminatória. Mas não será isto que lhe ocorre no momento.

No momento, o tenista espanhol – chama-se Rafael e é da ilha de Maiorca – está a seguir a sua afamada rotina de manias antes de bater cada serviço, que cumpre há décadas: perante as garrafas que alinhou perfeitamente ainda há pouco, rótulos voltados para o court, o atleta bate a bola no chão com o auxílio da raquete, que segura com a mão esquerda, gotas de suor salpicam o piso duro do court, enquanto a mão direita executa o bailado matemático de sempre. Puxa as cuecas do rabo, ajeita a camisola no ombro esquerdo, ajeita a camisola no ombro direito, coça o nariz, ajeita o cabelo à esquerda, volta a tocar no nariz, ajeita o cabelo à direita, segura a bola, bate-a três vezes no chão e lança-a no ar para, provavelmente, vencer o ponto. A rotina, contudo, é interrompida. A pouca multidão no estádio está numa comoção. Rafael levanta a cabeça – aquele ruído é coisa pouco usual, certamente algo se passa. E passava.

Rafael perscruta a bancada para a qual todas as cabeças estão voltadas. Uma senhora, dizem as más línguas, e também algumas boas, que poderia estar levemente embriagada, está de braço estendido e dedo médio erguido. Um pirete. “Despacha-te, seu malandro com Transtorno Obsessivo-Compulsivo”, terá dito. (Na verdade, talvez não tenha dito exactamente “malandro”, talvez tenha escolhido um termo que não seria de bom tom reproduzir neste distinto jornal.) Rafael ri, olha em volta, e pergunta: “É para mim?” É para ti, é.

Rafa Nadal não tem idade nem palmarés para aturar isto. Um vexame destes, onde é que já se viu? Aos trinta e quatro anos, está na fronteira de se tornar no melhor tenista de todos os tempos, tendo vencido oitenta e seis títulos – vinte dos quais em torneios do Grand Slam, apenas equiparado pelo deus Federer. E, mesmo assim, não esteve livre de um pirete.

Nadal olha para o juiz da partida, para ver que decisão é tomada, mas a segurança já se encarregou do problema: a senhora é escoltada para fora do estádio. Nadal regressa à sua rotina para bater o serviço, desta vez enquanto sorri: puxa as cuecas do rabo, ajeita a camisola no ombro esquerdo, ajeita a camisola no ombro direito, coça o nariz, ajeita o cabelo à esquerda, volta a tocar no nariz, ajeita o cabelo à direita, segura a bola, bate-a três vezes no chão e lança-a no ar para, provavelmente, vencer o ponto. Venceu o ponto, o set e o encontro, derrotando Michael Mmoh e seguindo em frente no torneio.

No ténis não se ameaçam árbitros de morte. Muito pelo contrário: se há desporto com graça e classe, é o ténis. David Foster Wallace dizia que era uma modalidade ali a meio caminho entre a arte e o desporto. Porque existe uma reverência entre todos os que são parte interveniente no espectáculo: sejam jogadores, apanha-bolas, árbitros e juízes de linha, e até o público. No ténis, é preciso ter paciência. Também é preciso silêncio absoluto antes de um serviço e até ao culminar do ponto – coisa quase utópica, mas que se consegue jogada após jogada em qualquer torneio mais ou menos sério. E esse é apenas o princípio: se houver uma altercação entre tenistas, aí vem notícia em letras gordas. Na verdade, os cavalheiros de raquete em punho costumam aplaudir grandes jogadas ou pancadas dos seus oponentes.

Há um código para o serviço – se serves por baixo, estás a ser má onda. Se a bola ressalta na rede a favor de um jogador, o vencedor do ponto é lesto no pedido de desculpas. No final dos encontros, são raríssimos os sururus. No ténis, há bom perder e bom vencer. Se se parte uma raquete de propósito, se se diz uma obscenidade ou se se é mais acérrimo na demonstração de raiva, o prevaricador é penalizado – ou com uma advertência, ou com um ponto de desvantagem, ou com um set de desvantagem ou simplesmente com uma desqualificação, se a coisa for grave. Mas nunca grave ao ponto de ameaçar árbitros de morte. Isso, nunca.