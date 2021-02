Redefinir a politica pública de Ciência

O artigo “A armadilha de planear a Ciência” de Maria de Lurdes Rodrigues, levanta vários pontos de interesse para a reanálise, alargamento e redefinição da política pública de Ciência e Tecnologia ou de Investigação Científica: necessidade de financiamento de longo prazo, financiamento não limitado a prioridades, e apenas utilitaristas e economicistas, ter recursos humanos investigadores.

Contudo, para resolver o pretenso, para alguns autores, dilema das políticas de Inovação versus políticas de Ciência, coloca questões generalistas, que, tal como as formulou, poderiam desembocar nos mesmos problemas existentes. Que melhores exemplos do que as diversas vacinas contra a covid-19, que a articulista refere inicialmente. De facto, umas foram buscar conhecimento existente sobre o RNA mensageiro e, outras, sobre o ADN, que alias já estava a ser utilizado ou encaminhado para vacinas. É claro que, primeiro, foi obtido conhecimento sobre RNA e sobre ADN...

Donde, a importância de concursos para financiamento de projectos de investigação é fundamental. E de concursos de projectos tendo como objectivo produtos concretos. Neste caso, citando-a, “transformando um problema em oportunidade de aplicação de conhecimento”, ou, mesmo aberto a investigação fundamental estratégica para a sua resolução.

Beatriz Ruivo, Sesimbra

Isto nunca mais acaba?

Portugal é um dos países do mundo mais atingidos por esta onda de pandemia, senão o primeiro, relativamente ao número de contagiados por 100.000 habitantes. Nalguma coisa o governo de António Costa haveria de se destacar. Cientistas, epidemiologistas e investigadores, espalhados pelos países mais evoluídos – menos optimistas e provavelmente mais realistas face à evolução da doença – afirmam que, nos próximos anos, andarão (andaremos) à volta – como baratas tontas – com as incessantes mutações do vírus numa luta sem tréguas e num esforço constante para se descobrirem vacinas mais adequadas e eficazes. Até que se atinja este desiderato quantas vidas serão ceifadas no nosso país e no mundo inteiro? E a saúde mental das pessoas que patamar atingirá? Que mundo aí vem e quanta dor nos martirizará? Qual o número de suicídios provocados por esta pandemia se esta se estender no tempo? E quantos mortos pelo cancelamento de cirurgias urgentes? Quem nos dera despertar deste autêntico pesadelo que nos transforma em autênticos zombies-vivos sempre que nos deslocamos a qualquer lugar, evitando as pessoas e fugindo dos contactos, debandando a sete pés dum vírus que nunca se sabe onde está.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Crianças Cáritas

Dou os parabéns ao PÚBLICO pelo excelente artigo “Crianças Caritas”: quando foi Portugal a ajudar a Áustria. Em Cantanhede, foram recebidas cerca de uma dezena de crianças austríacas. As crianças portuguesas receberam-nas como a verdadeiros irmãos. Foi o meu caso. Na reportagem, em que participei, quando referi à escassa informação da época, comparava os anos 40 com a actualidade: falta de telemóveis, Internet, TV, cinema escasso e toda a informação era censurada (nas Seleções da Reader's Digest, 10, 1942, da pág. 52 salta-se para a pág. 62, e no índice o título do artigo, cortado, está coberto a negro. Raspando a tinta lê-se: “Saberão os nazis que estão perdidos?”). Era esta a desinformação que havia. Em Cantanhede havia dois jornais: A Gazeta de Cantanhede, um bom jornal, e a Boa Nova. Peço desculpa pela minha afirmação de ausência de jornais em Cantanhede, que não está correcta.

Luís Bento, Senhora da Hora

P2 de domingo

Foi para mim muito bom ler o trabalho no P2 de Patrícia Carvalho sobre as Crianças Cáritas não só porque é sempre bom avivar a nossa memória como lembrar que Portugal, antes de “haver Europa”, já era solidário.

Vivi muito esse tempo inevitavelmente, quando com 8 anos, esse era um assunto muito falado na catequese que eu frequentava na minha aldeia e percebo agora melhor porque o movimento Cáritas nasceu aí, no seio da Igreja Católica. Talvez por isso ou não compreendo agora melhor as razões porque a Áustria se ofereceu para receber compatriotas nossos em plena crise epidémica. É sempre bom saber.

José Rebelo, Caparica