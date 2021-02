Trump sai do julgamento do impeachment com mais apoio entre as bases republicanas

Uma maioria de eleitores republicanos diz que o ex-Presidente dos EUA deve recandidatar-se, que deve ter um papel influente no partido e que não teve culpa do ataque ao Capitólio de 6 de Janeiro.

Donald Trump saiu quase incólume do segundo julgamento de destituição (impeachment) do seu mandato como Presidente dos Estados Unidos. Segundo uma sondagem Morning Consult/Politico publicada nesta terça-feira, as bases do Partido Republicano continuam a apoiá-lo, com 54% dos inquiridos a dizerem que gostavam de vê-lo disputar a nomeação para uma nova candidatura à Casa Branca, em 2024.

Essa possibilidade, que Trump nunca mencionou, ficou aberta com a sua absolvição no julgamento - se fosse destituído não poderia voltar a candidatar-se.

A sondagem mostra que o apoio a Trump nas bases republicanas se manteve inalterada depois do ataque ao Capitólio de 6 de Janeiro - o que aconteceu em Washington nesse dia sustentou o segundo impeachment, em que Trump foi acusado de ter incitado o ataque.

Os números dizem que 59% dos eleitores republicanos defendem que Trump - que conseguiu 74,222,593 votos (46.9%) nas presidenciais de Novembro, ganhas pelo democrata Joe Biden (81,281,502 votos, 51.3%) - “deve” desempenhar um “papel importante” no partido.

O que significa que, depois do ataque ao Capitólio e do julgamento no Senado, o ex-Presidente aumentou a sua base de apoio, que segundo a sondagem Morning Consult/Politico, realizada entre 6 e 7 de Janeiro, era de menos 18%.

No campo oposto, apenas 17% dos inquiridos disseram que Trump não deve ter qualquer papel no Partido Republicano, o que, sublinha o Politico, frustra as expectativas de alguns republicanos, como a senadora do Alasca, Lisa Murkowski, que considerou que este segundo processo de impeachment ditaria o fim de Donald Trump na política americana.

A segunda conclusão tirada pelos analistas da sondagem é a de que a maioria dos eleitores republicanos considera que Trump não teve qualquer responsabilidade no ataque de 6 de Janeiro, e que esta percepção subiu desde a sondagem anterior. Agora, 27% dos inquiridos dizem que o ex-Presidente foi responsável pelo ataque, na sondagem anterior eram 41% a atribuir-lhe culpa.

No mesmo período, dizem as conclusões da sondagem, os republicanos que culpam Biden pelo ataque ao Capitólio subiu 4 pontos, para 46%).

No conjunto dos eleitores, porém, a percepção é diferente, com 64% a considerarem Trump pelo menos parcialmente culpado, considerando que foram as suas palavras e a alegação de que as eleições presidenciais foram fraudulentas que motivaram o motim dos seus apoiantes mais radicais.

No conjunto da maioria dos inquiridos, 58% disseram que aprovavam o processo de destituição e 51% (76% dos eleitores democratas ouvidos e metade dos independentes) afirmaram estar desapontados com o resultado do julgamento. Já 79% dos eleitores republicanos assumiram ter ficado satisfeitos por Trump ter sido absolvido.