Assembleia Nacional francesa aprova polémica lei para travar o radicalismo islâmico

A câmara baixa do Parlamento francês aprovou esta terça-feira, com 347 votos a favor e 151 contra, a controversa proposta de lei que se propõe a combater o radicalismo islâmico em França. Conhecida por “lei dos separatismos”, a legislação reforça os poderes do Estado numa série de sectores ligados ao culto religioso e terá impacto directo em questões e temas tão díspares com a educação, o discurso online, o regime matrimonial ou o associativismo.