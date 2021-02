Onda de frio deixa quase cinco milhões de pessoas sem electricidade no México e EUA

Uma onda de frio polar que atingiu os Estados Unidos e partes do México provocou apagões e outros constrangimentos. Neste momento, mais de dois milhões de pessoas no Texas não têm acesso a electricidade, sendo que no México esse número chegou a ser de 4,7 milhões, agora reduzido para 2,6 milhões.

O Texas foi atingido por uma onda de frio polar, com as temperaturas a variar entre os 2 e os 22 graus Celsius negativos. A exigência energética causada pelos milhões de agregados afectados pela onda de frio obrigou a apagões rotativos, de modo a evitar o colapso da rede eléctrica.

“A rede eléctrica do Texas não foi comprometida. A capacidade de algumas empresas produzirem electricidade foi congelada”, escreveu esta segunda-feira o Governador do estado norte-americano, Greg Abbot, no Twitter.

O Presidente Joe Biden declarou o estado de emergência, de modo a desbloquear fundos de auxílio para aliviar a situação no Texas.