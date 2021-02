Demitiu-se o vereador de Lisboa vacinado com sobras dos lares

O vereador da Protecção Civil da Câmara de Lisboa (CML), Carlos Manuel Castro, apresentou esta terça-feira o seu pedido de renúncia ao cargo, que foi “de imediato” aceite pelo presidente do município, Fernando Medina.

Carlos Castro foi vacinado com sobras das vacinas destinadas aos lares de Lisboa.

“Serão remetidos às autoridades competentes todos os elementos apurados relativos à participação da Protecção Civil no processo de vacinação dos lares para avaliação externa e independente dos mesmos”, indica a CML em comunicado.

O pelouro da Protecção Civil passará a ser assumido pelo vereador Miguel Gaspar.

O vereador da Protecção Civil de Lisboa, a directora do departamento de Higiene Urbana, assim como elementos da Polícia Municipal e do Regimento de Sapadores Bombeiros foram vacinados com as sobras das vacinas que estavam destinadas aos lares de Lisboa, confirmou na passada quinta-feira o PÚBLICO junto de fonte oficial do município. A informação foi avançada pela revista Sábado, mas o próprio município já tinha revelado esta informação à agência Lusa num balanço sobre a vacinação nas estruturas residenciais para idosos e portadores de deficiência no passado dia 9.

No comunicado divulgado esta terça-feira, o presidente da Câmara “reitera a confiança no comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros, no comandante da Polícia Municipal e na directora Municipal de Higiene Urbana, cuja vacinação decorreu por determinação de superior hierárquico e na convicção do cumprimento de todas as normas”.

Segundo explicou a CML na semana passada ao PÚBLICO, da primeira toma da vacina sobraram 126 doses, uma média de 18 por dia, uma vez que “há circunstâncias só conhecidas ao longo do próprio dia de vacinação que impedem a vacinação da pessoa prevista”, como por exemplo a existência de “novos casos positivos (individuais ou surtos), doença, tratamento médico ou medicamentoso por causas diversas, hospitalizações, óbitos, etc.”.

Foram ministradas 26 doses a elementos das equipas envolvidas directamente da operação de vacinação nos lares: 15 enfermeiros e oito elementos da Protecção Civil municipal, entre os quais o vereador Carlos Castro. E também três elementos do departamento de Higiene Urbana, entre os quais a sua directora, Filipa Penedos, “envolvidos no processo de recolha das seringas utilizadas na vacinação”.

De acordo com a autarquia, foram contactadas as autoridades de saúde para saber que destino dar às doses que sobravam e as determinações foram no sentido de “garantir o aproveitamento total das doses existentes”, vacinando em primeiro lugar “todos os profissionais da linha da frente envolvidos na operação de vacinação”. E passar depois para a vacinação dos “grupos da primeira fase de prioridade como os bombeiros e polícias”.