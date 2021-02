Sobremesas em casa: 10 propostas de Norte a Sul para adoçar o confinamento

Casa Bolas de Berlim (Braga)

No início foi uma espécie de “são, bolas, senhor” porque o nome não engana. A Casa Bolas de Berlim é uma pastelaria bracarense que apostou na reinvenção deste bolo recheando-o de vários sabores - do tradicional à chila, do chocolate à maçã e canela, dos frutos silvestres ao doce de ovos, fora os sabores “de temporada” (como a abóbora por alturas do Halloween). Não significa que tenha virada costas a outra oferta de pastelaria, que é vasta, inclui miniaturas e bolos de grande formato e, entretanto, começou a aplicar a mesma fórmula de “experimentação” aos pastéis de nata que também chegam em várias declinações. O melhor é que fazem entregas em casa na cidade de Braga, de bolas de Berlim e pastéis de nata, para encomendas mínimas de 12 unidades. Rua de São Victor, 190, Braga. Facebook

Manjar dos Doces (Guimarães)

Pastelaria, chocolataria e padaria tudo sob o signo de um “Manjar dos Doces”. A loja, em Guimarães, fechou, mas as encomendas - de qualquer tipo de pastelaria ou bolo - são bem-vindas. Ali, faz-se, por exemplo, o tradicional bolinhol ou o pouco ortodoxo pão de ló de chocolate; não faltam húngaros, almendrados, bolachas recheadas, brigadeiros, macarrons. O drip cake já é um clássico e os corações, as rosas e os ovos (com mousse de chocolate, bolo de chocolate húmido e vários recheios…) uma tradição que se renova em dias especiais. As encomendas podem ser feitas através do Facebook, Instagram ou dos números 915031010 e 910223545. Rua do Salgueiral, Edifício Principe Real - Loja A, Guimarães. Facebook, Instagram

Spirito Cupcakes & Coffee (Braga e Porto)

Em Braga há brownies, no Porto cupcakes; em Braga há milkshakes no Porto happy hour - em ambos cheesecake (sabor do dia) e a cookie do dia. Em ambos, também, o gelado artesanal (meio ou um litro) que foi onde tudo começou para a Spirito Cupcakes & Coffee. As entregas ficam a cargo da UberEats. Para todo o país há a loja online com brownies (em caixas de quatro ou 12), cupcakes (caixas de seis ou 12) e cookies (caixas de quatro ou dez) - numa variedade de sabores e combinações e com entrega grátis em Portugal continental para compras acima dos 29,99€. Largo de São João do Souto, n° 19, Braga / Praça Gomes Teixeira, n° 36, Porto. Site, Facebook

Manjar dos Doces (Guimarães) Casa Bolas de Berlim (Braga) Spirito Cupcakes & Coffee (Braga e Porto) Fotogaleria

Chocolate Rosa (Porto)

O Mercado do Bom Sucesso (Porto) pode estar praticamente todo encerrado, mas o Chocolate Rosa, do chef Luís da Cunha Pereira, continua a servir-se. À fatia, em cheesecake de caramelo ou frutos vermelhos, em tarte banoffee, bolo brigadeiro, bolo leite ninho (que é como quem diz, bolo de chocolate com brigadeiro de leite ninho) e bolo Kinder Bueno. E por inteiro, no petit gateaux de caramelo, nos brigadeiros (caixas mistas de oito unidades) e nos macarons (também oito). Com entregas através da UberEats, na compra de um produto, recebe-se um grátis. Mercado do Bom Sucesso, loja B9.1, Porto. Facebook, Instagram

Comfort Cakes Porto (Porto)

Também há bolos grandes vendidos à fatia, mas nada que bata os bolos feitos em formas individuais: os minibolos afectivos tornaram-se os principais afectos da Comfort Cakes - de chocolate com pistácio, banana com creme de avelã, cenoura com brigadeiro, maçã com canela, abóbora com coco e as mais recentes adições, o de pastel de nata e o de pão de mel. São “bolos de ‘vó’ e de mãe”, referiram os proprietários à Fugas, e vieram do Brasil para o Porto no início de Dezembro. Com eles vieram brownies, cheesecake de frutos vermelhos, cookies, bolo de fubá com goiabada, brigadeiro belga com frutos vermelhos - e, menos doce, tostas e sandes. Disponíveis para take away ou entregas - contacto através do WhatsApp (92755 3738). Rua Antero de Quental, 260, Porto. Facebook, Instagram

Oficina do Doce (Aveiro)

Está em Aveiro, por isso não é de surpreender que os ovos moles de Aveiro sejam a sua especialidade - e com eles vários derivados conventuais como as tradicionais barricas de madeira com a massa dos ovos moles, os moliceiros, os queijinhos de amêndoa com ovos moles e o creme de ovos moles, além do pão de ló e das castanhas de ovos. Mas a Oficina Doce não fica pelo ex-líbris de Aveiro e tem nos seu catálogo pastéis e biscoitos (entre estes as línguas de sogra, as mós de chocolate, os beijinhos de Pombal ou os pastéis de Torres Vedras), brigadeiros (de cacau e coco e lima) e compotas nacionais. Fazem entregas em alguns países europeus e em Portugal continental estas são grátis para encomendas de valor superior a 30 euros e entregas em 24-48 horas, Rua João Mendonça nº23 Letra JKL (Galeria Rossio), Aveiro. Site, Facebook

Chocolate Rosa (Porto) Comfort Cakes Porto (Porto) Oficina do Doce (Aveiro) Fotogaleria

O Bolo da Marta (Lisboa)

O bolo da Marta não é um, são muitos bolos, ainda que os de suspiro levem a dianteira. Há-os de suspiro simples e de chocolate, há-os com natas ou chocolate, com framboesas e mirtilos, com lemon curd ou mousse de limão, com mousse de chocolate ou brigadeiro, com morangos ou maracujá, com Nutella ou doce de leite… Depois há os bolos de brownie em algumas combinações (incluindo uma com matcha) e formas (vejam-se as árvores). E, claro, não faltam suspiros e brownies individuais. Há entregas na região de Lisboa, em carrinha refrigerada (e taxas variáveis com a zona), e para todo o país em produtos seleccionados na loja online. Para Lisboa, há ainda a opção UberEats e a porta no Chiado mantém-se aberta para take-away, de segunda a sábados, entre as 11h e as 18h. Rua Almirante Pessanha, nº14, Lisboa. Site, Facebook

Salamaria (Lisboa)

São salames que parecem enchidos - por isso a reafirmação para os mais cépticos: “é chocolate, é português, é delicioso e não, não é carne”. Na Salamaria, o salame sabe a infância, dizem - mas esse é apenas um dos muitos salames que este espaço apresenta. Do “tradicional” português, aos tradicionais da Salamaria aos “especiais” - são quase três dezenas de salames que chegam a todo o país através da loja online. Salame pimenta rosa, salame red velvet, salame lemon pie, salame goiabada, salame figo, nozes e vinho do Porto, salame crème brûlée, salame coco e lima e até salame vegan estão entre as opções. Além do tal tradiconal português que vem em versão de 50 ou 70 por cento de cacau - a base de todos é chocolate belga e, claro, a bolacha. Lx Factory Rua Rodrigues Faria, 103, Lisboa. Site, Facebook

O Bolo da Marta (Lisboa) Salamaria (Lisboa) Casa Piriquita (Sintra) Confeitaria Alengarve (Faro) Fotogaleria

Casa Piriquita (Sintra)

A receita é conhecida: massa folhada a envolver creme de ovo e amêndoa - e eis os travesseiros de Sintra a que a Casa Piriquita acrescenta um ingrediente secreto que lhe dá um sabor diferente. É por isso que a Casa Piriquita é um ícone da doçaria em Sintra e agora chega a qualquer ponto de Portugal Continental através da loja online. Os travesseiros tradicionais ganharam a companhia dos travesseiros com recheio de Nutella, uns e outros são vendidos em caixas (quatro, seis ou oito) e para o tradicional há uma versão grande (oito a dez fatias, dizem). Depois, há toda a outra doçaria que fez a casa famosa: o pastel de Sintra e o pastel da Cruz Alta, as queijadas (embalagens de seis) e a tarte de queijo, os brigadeiros e a noz dourada - sem esquecer o salame de chocolate, vendido à fatia. Na região da Grande Lisboa, o envio é gratuito para encomendas superiores a 19,99€ - e estas têm de ter um valor mínimo de 9€. Rua das Padarias 1/18, Sintra. Site, Facebook

Confeitaria Alengarve (Faro)

Nasceu em 1971, o que lhe vale a fama de ser uma das mais antigas do Algarve - certo é que foi o berço do pastel de Faro, em 2004. Massa folhada, ovos e amêndoas, como convém a um doce tradicional algarvio, fios de ovos, coroados por “fios” de chocolate e chocolate branco são os ingredientes do seu bolo mais emblemático, mas na Alengarve há mais vida doce. Mais doces regionais, biscoitos e bolachas; mais pastelaria tradicional portuguesa com um piscar de olhos a novidades; o folar do Algarve é especialidade do ano inteiro. Está aberto em regime de take-away. Rua do Alportel, 50, Faro. Facebook