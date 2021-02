Marvão tempera o online com um fiozinho de azeite

Até ao final do mês, a quinzena gastronómica Comidas d’Azeite Online é servida nas redes sociais do município, como aperitivo para a edição de 2022.

“Sabia que é no Alentejo que se produz mais de 70% do azeite nacional?” A pergunta, feita pelo Município de Marvão na sua página de Facebook, abre caminho a mais uma quinzena gastronómica onde o azeite é rei e senhor. A iniciativa, que há 15 edições assenta arraiais nos restaurantes da região dando a provar os comeres do lagar, passa este ano para outro plano, pondo a mesa na internet entre 12 e 28 de Fevereiro.

É lá que, com a promessa de desvendar “os segredos mais bem guardados” do azeite produzido na vila alentejana, a organização nos põe a par de uma série de curiosidades: da utilização como alimento, medicamento ou fonte de iluminação dos tempos ancestrais às técnicas de plantação e extracção trazidas pelos romanos, passando pelas características do olival e pelas variedades de azeitona presentes na região.

Mantendo a tradição viva por meio de vídeos e entrevistas, podemos ainda relembrar edições passadas ou conhecer os produtores locais. A homenagem aos produtores é, aliás, uma das bandeiras da iniciativa porque, como refere Luís Vitorino, presidente da autarquia, “são eles, com o seu árduo trabalho anual, que colocam os azeites de Marvão entre os melhores”.

A par da promoção dos produtos da terra, as Comidas d’Azeite Online vêm com a bitola apontada a 2022, abrindo o apetite para a edição do próximo ano – onde não faltarão especialidades como açordas, alhadas, migas, couvadas ou rabanadas – e aproveitando a boleia para reiterar o convite a desfrutar das maravilhas da vila, em segurança, num momento que há-de vir.