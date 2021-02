Covid-19: Ourém oferece 10.001 noites para promover turismo

O município de Ourém anunciou a oferta de 10.001 noites aos turistas nacionais que pernoitem mais de um dia no concelho, como forma de promover o turismo, que sofreu quebras face à pandemia da covid-19.

“Com a campanha das 10.001 noites pretende-se impulsionar a retoma da hotelaria e da restauração do nosso concelho”, afirmou o presidente da câmara, Luís Albuquerque, em conferência de imprensa.

A iniciativa prevê que o município, no distrito de Santarém, compre 10.001 noites em hotéis de uma a quatro estrelas (os existentes no concelho) e “suporte a totalidade do custo de uma noite a todas as pessoas que fiquem para o segundo dia”.

Dirigida exclusivamente aos turistas nacionais, excepto grupos, a campanha inclui ainda um voucher de 10 euros para que “possam almoçar ou jantar num dos restaurantes do concelho aderentes”.

Luís Albuquerque revelou que a campanha, que decorrerá entre 1 de Abril de 2021 e 31 de Março de 2022, não estará em vigor nas épocas altas: entre 10 e 15 de Maio, 9 e 15 de Junho, e 10 e 15 Agosto de 2021.

“O mote da campanha é: uma noite faz toda a diferença, 10.001 noites fazem ainda mais. Para quem nos visita é uma oportunidade de poder conhecer melhor o nosso concelho e faz toda a diferença para a hotelaria e a restauração, porque terão um acréscimo significativo no seu volume de vendas. Faz a diferença para todo o sector empresarial que vive à base do turismo”, reforçou Luís Albuquerque.

A autarquia apenas pagará uma noite em hotéis, deixando de fora outro tipo de alojamento. Para um quarto single, o município pagará 30, 40 ou 55 euros, consoante sejam hotéis de uma e duas estrelas, três estrelas ou quatro estrelas.

Para um alojamento em quarto duplo, o valor suportado é de 35, 45, 65 euros, de acordo com a tipologia hoteleira.

“Temos 755 mil euros destinados só para as empresas. Não sabemos qual será a adesão, pelo que poderemos vir a reforçar os valores numa segunda fase, se for caso disso”, adiantou o autarca.

Esta é também uma forma de captar turistas para o centro do país, um desígnio que Luís Albuquerque assumiu antes da pandemia: “Temos acessos, variedade de turismo que vai além do religioso, qualidade de vida, o que proporciona uma experiência de vida mais calma e descontraída, alojamento de qualidade e gastronomia”, afirmou.