Tradição e espírito inquieto

Visitar a Quinta de Santiago sabe a privilégio. O anfitrião é o próprio produtor e o visitante mergulha a sério na sua história. À mesa, na antiga adega, ou percorrendo a quinta, com 7,5 hectares de vinha e 150 árvores de fruto, com o rio Minho por perto.

Joana Santiago lembra-se de andar por ali desde sempre, de ser unha e carne com a avó Maria, que geria sozinha uma quinta auto-suficiente, de passar os verões todos na propriedade e de a dada altura se tornar “o seu braço-direito na adega”.

Formou-se em Direito mas, ao fim de dez anos a trabalhar como advogada, cedeu ao seu lado criativo e decidiu mudar de vida. A avó, viticultora que vendia uvas aos produtores da sub-região de Monção e Melgaço e vinho a granel para as tabernas da vila, foi quem lhe sugeriu o óbvio. Se queria criar, porque não criava um projecto de vinhos na quinta da família? Condição única: deveria carregar o nome dos Santiago. “Pensei: Why not? Sempre fui de espírito inquieto e de desafios.”

Naqueles solos franco-argilosos com calhau rolado, Joana queria “replicar o que a avó fazia, porque era uma boa expressão do terroir”, e fazer vinhos sem maquilhagem. O projecto começou em 2009 e as primeiras experiências de vinificação ainda foram feitas com a matriarca, que viria a morrer em 2012. No primeiro ano, na antiga adega, por debaixo da casa, onde hoje os visitantes almoçam. Depois, fora. E a partir de 2014 na actual adega, construída com materiais comprados a empresas locais, em linha com a filosofia de produção sustentável.

Nesse ano, lançaram o primeiro vinho, o Quinta de Santiago Clássico. Em 2018 começaram a explorar a elasticidade do alvarinho e a estudar “novas perspectivas de vinificação”. Dessa filosofia, nasceram a marca Rascunho (uma experiência por ano) e os vinhos Sou, em parceria com Nuno do Ó, e Santiago na Ânfora do Rocim Alvarinho, com a Herdade do Rocim (Alentejo).

“Adoro isto. Tenho o processo criativo, trabalho com a natureza. Tenho o privilégio de poder proporcionar bons momentos aos outros, de conhecer pessoas novas, países novos, experiências novas”, partilha Joana. Ela também recebe os visitantes, tal como a enóloga residente, Márcia Lourenço, mas quem tem a “pasta” do enoturismo é a sua mãe, uma contadora de histórias nata. Arcelina e o marido, Miguel, reformaram-se e mudaram-se para a quinta em 2015. Ele toma conta das finanças e supervisiona a viticultura.

Da vinha até à mesa

A visita começa junto à adega, depois segue até à vinha passando pelo tanque com água de mina, pelo perfumado Caminho das Gloriosas – com jasmim, glicínias e roseiras – e pelo pomar. Junto à casa, os visitantes podem ver a capela e apreciar as camélias que os Santiago plantam sempre que nasce uma mulher na família. O olhar anda entre a natureza e a arquitectura, também ela típica, presente na casa, no espigueiro e em pormenores como as pastas de granito, “que só se vê no Minho”.

Ao almoço, são servidos pratos da região com produtos da horta e do pomar. Quem quiser pode preparar a entrada, feita em forno a lenha com curgetes da horta, alheira de caça e queijo. A esse prato, acrescente-se o cordeiro à moda de Monção, as roscas de alvarinho da Rosqueira – um parceiro local –, o crumble de maçã com sorvete de alvarinho feito na quinta, os vinhos da casa e temos o Minho à mesa. Esta experiência mais completa exige um mínimo de 15 pessoas e custa 55 euros. Para dois, por exemplo, sugerem-se a vitela assada à minhota, o bacalhau à Monção ou o arroz de polvo da avó, que leva rum (45 euros). Em qualquer dos casos, está incluída a visita à vinha e à adega.

Consoante a época do ano, há outras experiências disponíveis: petiscar, fazer um piquenique nas vinhas, participar nas vindimas, praticar yoga entre as vinhas ou pôr os miúdos a conhecer os aromas e a provar… sumo de fruta.

Quinta de Santiago

Rua D. Fernando, 128, Cortes, Mazedo (Monção)

Tel.: 917557883

Visitas por marcação

Final de boca Dos vinhos provados ao longo desta reportagem, estes foram os que nos ficaram mais marcados na memória. Quinta de Santiago Alvarinho Reserva 2018 Um vinho aromaticamente elegante e complexo, guloso e equilibrado. Versátil, também. Fermenta e estagia em barrica de carvalho e inox. Na visita à Quinta de Santiago, acompanhou o arroz de polvo. Quinta de Santiago Espumante Alvarinho 2018 Foi provado com roscas de alvarinho e a combinação com o anis e o funcho da receita da Rosqueira é perfeita. Este espumante entrou no mercado em 2017, com a colheita de 2015, garantindo uma segunda fermentação em garrafa de 18 meses.

Esta reportagem foi publicada no n.º 1 da revista Singular. Download disponível aqui.