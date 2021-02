Economia da zona euro caiu 6,8% em 2020

Com o impacto da crise pandémica, a economia da zona euro caiu 6,8% no ano passado em relação a 2019, de acordo com a estimativa rápida divulgada nesta terça-feira pelo Eurostat.

No conjunto da União Europeia, a queda do Produto Interno Bruto (PIB) foi de 6,4% face a 2019.

Depois de um recuo homólogo de 3,2% no primeiro trimestre, os países da moeda única registaram uma quebra do PIB ainda mais forte no segundo trimestre por comparação com o mesmo período de 2019 (diminuindo 14,7%). O desempenho continuou negativo na segunda metade do ano, com a zona euro a registar uma contracção homóloga de 4,3% no terceiro trimestre e de 5% no último.

Olhando para a evolução em cadeia (de trimestre para trimestre), o Eurostat estima que o PIB dos 19 países que partilham o euro caiu 3,7% nos três primeiros meses de 2020, recuou 11,7% no segundo trimestre, cresceu 12,4% no terceiro e voltou a contrair-se no quarto, baixando 0,6%.

O gabinete estatístico europeu revela que o nível de emprego no quarto trimestre do ano passado estava 2% abaixo do valor registado um ano antes, apesar de se ter observado um crescimento deste indicador laboral tanto de Julho a Setembro (face aos três meses anteriores) como de Outubro a Dezembro (em relação ao trimestre anterior).

Quanto ao PIB nas principais economias da zona euro no quarto trimestre, os dados do Eurostat mostram que a Alemanha, embora tenha crescido em cadeia 0,1%, estava ainda 3,9% abaixo do valor do quarto trimestre de 2019; França registou uma quebra em cadeia de 1,3% nos últimos três meses do ano e uma contracção homóloga de 5%; Itália, uma diminuição em cadeia de 2% e uma descida homóloga de 6,6%; Espanha, embora crescendo 0,4% por comparação ao terceiro trimestre, registou uma variação negativa de 9,1% face ao quatro trimestre de 2019.

Em Portugal, onde o PIB do quarto trimestre cresceu 0,4% em relação ao dos meses de Julho a Setembro, a economia estava num nível 5,9% abaixo do quarto trimestre do ano anterior. Como o INE já divulgou, o PIB português caiu 7,6% no conjunto do ano.