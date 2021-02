Conceição elogia Ronaldo, “o melhor do mundo”, mas crê que a Juventus terá dificuldades

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, apontou que Cristiano Ronaldo “é o melhor jogador do mundo”, mas que, no FC Porto-Juventus desta quarta-feira (20h, TVI), a equipa portuguesa poderá explorar a faceta em que o português não é tão forte.

"A qualquer momento o Cristiano pode decidir o jogo. Por isso é que é o melhor do mundo. Temos de ser sólidos e coesos, à imagem do que temos feito na Liga dos Campeões. É um jogador que remata como ninguém e no último terço é fabuloso”, começou por dizer, na antevisão da partida dos oitavos-de-final da Champions, acrescentando que o jogador “em outras zonas do campo não é tão importante”. “Temos isso trabalhado, faz parte da nossa análise a um colectivo de altíssimo nível”, finalizou, sobre Ronaldo.

Olhando para a partida, que é um jogo com história, Conceição disse que a Juventus “vai ter dificuldades” para bater a equipa portuguesa. “São uma equipa forte, mas vão ter dificuldades frente a um FC Porto com mentalidade vencedora, com capacidade de perceber o que tem de fazer para ir à procura do resultado positivo, que é a vitória”, apontou o técnico dos “dragões”.

O treinador desvalorizou ainda os comentários sobre um eventual momento de forma menos positivo da Juventus, lembrando que é “uma das equipas com mais presenças nas fases finais da Liga dos Campeões”. “Nos últimos oitos jogos sofreu apenas dois golos. É uma equipa consistente e sólida, com jogadores que se conhecem bem e com uma mentalidade própria dentro da equipa e do clube. Recentemente, “só” ganharam 3-0 ao Barcelona”, alertou.

Sobre a postura que terá a sua equipa neste desafio, o treinador dos “dragões” apontou que, “defrontando uma equipa poderosa e de qualidade, será preciso em alguns momentos defender num bloco mais baixo”, mas admitiu que, apesar dos resultados menos positivos nas provas nacionais, a equipa está “emocionalmente estável”.

“Estamos completamente focados neste jogo. Analisámos os erros e sabemos onde temos de melhorar. Estes jogos dos oitavos-de-final são de altíssimo nível e ao mínimo pormenor pode perder-se. É essencial que a concentração competitiva esteja no máximo”, vincou.