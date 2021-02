Benfica nunca esbanjou tantos pontos na última década

Além de deixar ficar pontos em vários campos, o Benfica de Jorge Jesus lida mal com o conforto no resultado e tem especial apetência para perder pontos depois de estar em vantagem no marcador.

19 pontos perdidos em 19 jornadas. Transformando a matemática em futebol, pode dizer-se que o Benfica perdeu, nesta temporada, pontos em todos os jogos que fez na I Liga. A formulação é figurativa, dado que os “encarnados” venceram muitos jogos, mas permite ilustrar que este Benfica de Jorge Jesus está num abismo nunca visto na última década.

Em rigor, já lá vão 12 anos desde que a equipa benfiquista somou tão poucos pontos à jornada 19. Tem 38 pontos somados em 2020/21 e é preciso ir até 2008/09 para ver um Benfica tão esbanjador: nessa época, tinha somado apenas 37, estava em segundo lugar e acabaria em terceiro, atrás do então tetracampeão FC Porto e do Sporting.

Mas há mais. Apontar este registo como negativo é um eufemismo, já que, na última década, não houve uma temporada sequer parecida com esta. Este Benfica é, de muito longe, o pior dos últimos anos.

Na última década, a equipa “encarnada” tem ultrapassado a jornada 19 da I Liga com uma média de 47 pontos somados. E nunca ficou abaixo dos 44 registados em 2018/19.

Abrindo o espectro da análise as conclusões são, também elas, contundentes. Analisando todas as temporadas desde 1995/96 (época em que a vitória passou a valer três pontos), o Benfica teve apenas sete com registo pior do que o actual. Sete temporadas em… 25.

Para reduzir um pouco o desconsolo benfiquista – ou para assustar o universo sportinguista –, há um dado curioso: numa dessas sete temporadas, o Benfica foi campeão.

Em 2004/05, sob a batuta de Giovanni Trapattoni, os “encarnados” tinham apenas 34 pontos à jornada 19 e ocupavam o quarto lugar da tabela. Mas estavam, em Maio, a festejar no Marquês de Pombal a quebra de um jejum de dez anos.

O problema desta narrativa é que, nesse ano, a diferença para o líder do campeonato, o Sp. Braga, era de dois pontos. Agora, os que separam Benfica e Sporting já estão na casa das dezenas.

O desconforto de estar a ganhar

Ainda em matéria de pontos perdidos pelo Benfica há um dado que atesta o problema em gerir vantagens no marcador. Dos oito jogos em que perdeu pontos no campeonato, a equipa de Jorge Jesus esteve em vantagem em metade. Tal equivale a dizer que, dos 19 pontos perdidos, oito foram esbanjados depois de o Benfica estar em vantagem no marcador (ou oito em 13, limitando a análise ao ano de 2021).

O exemplo mais recente desta incapacidade chegou nas últimas horas, com o empate (1-1) frente ao Moreirense, num jogo em que Haris Seferovic tinha adiantado as águias.

Foto PUBLICO

Desfechos semelhantes tiveram os jogos frente ao Santa Clara, nos Açores – insulares empataram depois do golo inicial de Darwin Núñez –, contra o FC Porto, no Dragão – portistas empataram depois do golo de Grimaldo, e frente ao Nacional, na Luz – madeirenses empataram a partida inicialmente desbloqueada por Chiquinho.

Trocando os factos pela subjectividade, esta incapacidade poderá estar ligada ao facto de o Benfica ter permanentemente em campo cinco jogadores muito ofensivos (dois avançados, dois alas e um 8 como Taarabt), opção que deixa a equipa balanceada para o ataque e incapaz de ter uma transição defensiva capaz para suster contra-ataques.

Noutro domínio, poderá ser possível intuir que ter muitos jogadores de vertigem e/ou risco no passe – como Taarabt, Seferovic, Darwin, Pizzi, Rafa, Pedrinho, Gabriel, Cervi ou Everton – e poucos jogadores de controlo e critério – como Weigl, Chiquinho ou mesmo Waldschmidt – será um inibidor da capacidade de controlar jogos após vantagem no marcador.

Voltando aos factos: numa fase em que a equipa “encarnada” está a 13 pontos da liderança, estes oito, perdidos após vantagem no marcador, seriam, por certo, a diferença entre o Benfica estar a ver o título por um canudo, como está actualmente, ou estar, de pleno direito, na luta pelo campeonato.