Penáltis por assinalar nos jogos de Sporting e Benfica

Mais uma jornada marcada por arbitragens irregulares e por intervenções do VAR que oscilaram entre o despropositado e a omissão.

FC Porto-Boavista

Minuto 2, Elis remata de forma acrobática com Manafá nas suas costas, em contacto normal mas sem cometer qualquer infracção para penálti.

Minuto 6, Elis volta a cair na área dos “dragões”, mas uma vez mais sem ter sido carregado ou rasteirado por Sarr, apenas houve contacto lado a lado, utilizando o corpo, na disputa de bola e com esta a uma distância jogável.

Minuto 8, o golo do Boavista resulta da execução de um pontapé de canto que foi incorrectamente assinalado, pois na disputa de bola entre Sarr e Elis foi o jogador boavisteiro o último a tocar na bola, pelo que deveria ter sido assinalado um pontapé de baliza. De destacar que neste caso, o VAR não pode intervir, pois mesmo tendo resultado à posterior um golo, o protocolo só permite intervenção se no pós execução do canto houvesse alguma irregularidade, que não ocorreu.

Minuto 45+1, no golo do Boavista marcado por Elis, não há qualquer infracção de fora de jogo. Na tabelinha executada entre Angel Gomes e Ricardo Mangas, foi por 30cm que essa posição foi validada.

Minuto 50, Taremi cai na área dos “axadrezados”, mas nem Porozo pela frente, nem Rami nas costas cometeram qualquer irregularidade.

Minuto 53, golo legal de Taremi, pois a bola na sua trajectória foi desviada para a baliza por Porozo e também Pepe que está na jogada não se encontra em posição de fora de jogo.

Minuto 80, penálti bem assinalado a favor dos “dragões”. Devanishe pontapeou com o seu pé esquerdo, a perna e o pé direito de Evanilson.

Minuto 84, mais um pontapé de penálti bem assinalado a favor dos “azuis e brancos”. Agora foi Show que tocou na coxa de Francisco Conceição que ao ser derrubado ainda foi “ensanduichado” por Gomes.

Minuto 90+2, golo bem anulado ao FC Porto. A bola após ressaltar no braço direito de Evanilson acaba por entrar na baliza dos “axadrezados”. Com a nova alteração da lei 12 (faltas e incorrecções) podemos ler na página 104 que “… marcar um golo na baliza adversária directamente após um toque na mão/braço inclusive se for acidental … “ é considerada infracção.

Moreirense-Benfica

Minuto 38, por 43cm não há fora de jogo no ataque do Moreirense e na sequência do lance, Grimaldo empurra e carrega nas costas Walterson, razão pela qual foi correctamente assinalado pontapé de penálti.

Minuto 59, Filipe Soares é negligente na forma como abre o seu braço esquerdo acertando no rosto de Vertonghen, acabando por o derrubar e desta forma o impedir de disputar a bola, infracção passível de penálti que ao não ter sido assinalado e por se tratar de um erro claro e óbvio deveriam tem tido a intervenção do VAR.

Minuto 62, árbitro assinala de forma correcta um pontapé de penálti a favor do Benfica. Soares toca com a sua mão no ombro esquerdo de Weigl e, acto contínuo, com o seu pé esquerdo pontapeia o pé esquerdo do jogador encarnado, provocando desta forma a sua queda. Por se tratar de um lance de interpretação no sentido de saber se ambos os toques que existiram foram suficientes para a queda do jogador “encarnado”, e por não ser um lance com eventual erro claro e óbvio e de acordo com o protocolo o VAR, este não deveria ter intervindo, mas ao fazê-lo ainda cometeu um erro maior ao apenas ter disponibilizado um ângulo, perpendicular ao lance e em plano aberto e longe, ocultando as imagens melhores da câmara de topo ou por trás da baliza em que eram esclarecedores e factuais os “toques” e a respectiva infracção.

Sporting-Paços Ferreira

Minuto 19, Rebocho usa o braço e o corpo para empurrar e carregar pelas costas Pedro Gonçalves. Pontapé de penálti bem assinalado.

Minuto 42, Coates ao lançar-se em tackle para tentar interceptar o remate de Luther Singh, não parou o seu movimento e tocou de forma clara no pé direito do avançado do Paços derrubando-o. Ficou desta forma um pontapé de penálti por assinalar.

Minuto 58, Hélder Ferreira tem uma entrada fora de tempo e pisa de forma negligente e derruba Nuno Mendes no interior da área, ficando assim por assinalar um penálti a favor dos “leões”.

Minuto 24, Feddal e minuto 44 Rebocho, ambos já advertidos, deveriam ter visto o segundo cartão amarelo. Feddal por pisar fora de tempo e de forma negligente Luis Carlos; Rebocho por pisar de forma negligente e perto da área Tiago Tomás.