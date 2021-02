Terça, na TV: Filmes de Burton e Wong Kar-wai, o alcance de Slender Man e o regresso de um “filho pródigo”

CINEMA

Tempestade

Hollywood, 15h05

Depois de uma campanha desastrosa, Billy Tyne, capitão do barco Andrea Gail, volta a juntar a sua equipa de pescadores e desafia-os para uma última saída antes que chegue o Inverno, com a promessa de uma faina farta e lucrativa. Mas, para isso, terão de se aventurar mais longe no oceano, mesmo sabendo que as condições meteorológicas podem ser adversas e até fatais. George Clooney, Mark Wahlberg, John Hawkes, William Fichtner, Michael Ironside, John C. Reilly, Diane Lane, Karen Allen e Mary Elizabeth Mastrantonio encarnam as personagens do filme realizado por Wolfgang Petersen.

O Grande Peixe

AXN Movies, 19h08

Adaptado do romance de Daniel Wallace e realizado por Tim Burton, centra-se em Edward Bloom (Ewan McGregor/Albert Finney), que passou a vida a relatar as viagens fantásticas que fez pelo mundo. Apenas uma pessoa nunca se deixou seduzir por essas histórias: Will, o seu filho (Billy Crudup). Mesmo assim, quando Edward adoece, ele inicia uma compilação das histórias do pai. A banda sonora do filme, composta por Danny Elfman, foi nomeada para o Óscar.

O Que Arde

TVCine Edition, 22h

Depois de passar uma temporada na prisão por fogo posto, o galego Amador regressa à sua terra natal sem amigos nem dinheiro, para viver com a mãe e refazer a sua vida, julgado por tudo e todos pelos danos do incêndio pelo qual foi responsável. Entre outras distinções, o filme de Oliver Laxe ganhou o prémio do júri na secção Un Certain Regard, em Cannes.

Felizes Juntos

RTP1, 1h08

Wong Kar-wai recebeu em Cannes o Prémio de Melhor Realizador graças a este retrato de um amor impossível. Lai Yiu-Fai (Tony Leung Chiu Wai) e Ho Po-Wing (Leslie Cheung) decidem ir viver para a Argentina. Tudo corre bem até discutirem e se separarem. Yiu-Fai emprega-se num bar onde se dança o tango e tenta juntar dinheiro para regressar a Hong Kong. Enquanto isso, Po-Wing continua a viagem, envolve-se com outros homens e trabalha como gigolô para sobreviver. Quando Po-Wing reaparece ferido, Yiu-Fai sente-se solidário mas incapaz de se voltar a envolver mais intimamente.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h08

Directo. O debate moderado por Carlos Daniel debruça-se sobre as sequelas da pandemia na saúde mental. Um painel de especialistas procura tomar o pulso ao impacto de factores como o medo, a perda, o isolamento, o distanciamento, o cansaço e a incerteza, tendo já como certo o aumento do consumo de antidepressivos.

DOCUMENTÁRIO

Slender Man, o Homem sem Rosto

Crime+Investigation, 22h30

Corpo esguio, braços longos, fato escuro e uma cabeça branca sem rosto nem expressão. Criado em 2009, Slender Man seria apenas mais um famoso creepypasta – figuras sinistras nascidas na internet e transformadas em fenómenos virais, por associação a contos arrepiantes. Mas o seu alcance não tardou a transbordar para a vida real e para histórias de violência concretas. A mais famosa e macabra aconteceu passados cinco anos, quando duas raparigas do Wisconsin, com 12 anos, atraíram uma terceira para a floresta para a esfaquearem quase até à morte, em nome dele. É sobre a investigação desse caso que incide este documentário.

SÉRIE

Prodigal Son

TVCine Action, 22h10

Estreia da segunda temporada da série de Chris Fedak e Sam Sklaver que segue o psicólogo criminal Malcolm Bright (Tom Payne), ex-profiler do FBI que agora trabalha para a polícia de Nova Iorque. Destaca-se por ser especialista em pôr-se na pele de assassinos em série – afinal, ele próprio é filho de um (“o cirurgião”) e teme que isso lhe esteja no sangue.

Escola do Panda

Panda, 9h30

Um episódio carnavalesco da Escola do Panda, com direito a música, carrinhos alegóricos, máscaras e serpentinas, inaugura uma programação especial para festejar o Entrudo em casa. O desfile prossegue com uma maratona de canções da Masha (às 10h30), outra de Onde Está o Wally? (às 16h30) e a emissão do musical Panda e Os Caricas de 2017.