A sua carreira no teatro, iniciada em 1945, atravessou seis décadas. Mas foi também um rosto importante do cinema português. Tinha 96 anos.

Morreu a actriz Carmen Dolores, aos 96 anos, noticiam a RTP e a Flash, citando o encenador Carlos Avilez, e informa o encenador Jorge Silva Melo nas suas redes sociais. A actriz cumpriu uma longa carreira no teatro, na televisão e no cinema, tendo-se afastado dos palcos em 2005.

Nascida em Lisboa, a 22 de Abril de 1924, filha de pai português e mãe espanhola, Carmen Dolores começou a sua carreira na rádio, aos 14 anos.

Estreou-se em cinema no filme Amor de Perdição, de Leitão de Barros, exibido pela primeira vez no Teatro da Trindade, em Lisboa, em 1943. A sua estreia teatral aconteceu no mesmo palco, em 1945, na peça Electra, de Jean Giraudoux, numa produção da Companhia dos Comediantes de Lisboa encenada por Francisco Ribeiro (Ribeirinho).

Transitou depois para o Teatro Nacional D. Maria II (Companhia Amélia Rey Colaço-Robles Monteiro), onde permaneceu durante oito anos, tendo passado também pelo Teatro de Sempre, de Gino Saviotti, e pelo Teatro Nacional Popular. No início dos anos 60, fundou, com Armando Cortez, Fernando Gusmão e Rogério Paulo, o Teatro Moderno de Lisboa. Mais recentemente, foi encenada por Carlos Avilez no Teatro Experimental de Cascais e por João Lourenço no Teatro Aberto.

No cinema, participou em filmes como A Mulher do Próximo ou Balada da Praia dos Cães, de José Fonseca e Costa.

Em 2018, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou Carmen Dolores com as insígnias de Grande-Oficial da Ordem do Mérito. Nesse mesmo ano, a actriz sentou-se na plateia do Teatro de Trindade para assistir a Vozes Dentro de Mim, espectáculo-homenagem que Diogo Infante e Natália Luiza construíram a partir do seu livro de memórias homónimo, lançado no ano anterior pela Sextante. Carmen Dolores já havia publicado dois livros de memórias antes: Retrato Inacabado (O Jornal, 1984) e No Palco da Memória (Sextante, 2013).

Foi também em 2018 que a sala principal do Teatro da Trindade passou também a ter o nome da actriz, que se retirou dos palcos em 2005, ao fim de 60 anos de carreira. Copenhaga, de Michael Frayn, uma produção do Teatro Aberto em que contracenou com Luís Alberto e Paulo Pires, foi a sua despedida.

O grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, atribuído pelo então Presidente da República Jorge Sampaio, a Medalha de Ouro da Câmara Municipal de Lisboa, o prémio Sophia de Carreira, da Academia Portuguesa de Cinema, e o Prémio António Quadros de Teatro constam também do palmarés da actriz. Com Lusa