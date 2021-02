Herzog e os asteróides

Um músico de jazz norueguês que se interessou em descobrir micro-meteoritos com instrumentos caseiros no tecto de uma arena desportiva de Oslo. Um padre jesuíta que tem a seu cargo a colecção de meteoritos do observatório do Vaticano. Um povo de uma ilha longínqua, com 400 habitantes, que acredita que os cometas e os meteoritos são as almas dos desaparecidos. Exactamente o tipo de gente que Werner Herzog tem uma paixão sôfrega e infinita por filmar, gente com um pé no quotidiano e outro no transcendente, com o êxtase mesmo ali ao lado do banal.