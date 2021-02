Como pôr Portugal a testar em massa?

O Ministério da Saúde quer facilitar o acesso a testes rápidos de diagnóstico da infecção por SARS-Cov-2, uma ferramenta que os especialistas defendem há já muito tempo.

Neste P24 ouvimos um excerto do debate com o impulsionador do movimento cívico “INFO

Covid-19” e da petição pública por um milhão de testes por semana, Pedro Ribas de Araújo, o CEO da Unilabs Portugal, Luís Menezes, e o ex-presidente do Grupo Farmacêutico da União Europeia e membro da direcção da Associação Nacional de Farmácias Duarte Santos. A moderação é do director-adjunto do PÚBLICO David Pontes.

