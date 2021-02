Há farmácias a vender kits de testes covid, apesar de ser ilegal

Há farmácias a vender ao público kits de testes covid, apesar de ser ilegal, noticiou o JN esta segunda-feira. A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) já notificou os estabelecimentos em que foi detectada essa prática para que deixem de o fazer.

Segundo a notícia, o Infarmed tem “em curso acções de fiscalização às farmácias comunitárias (...) no que respeita a venda e realização de testes rápidos”, já que “não podem vender testes rápidos ao público”. Aquelas que cumprem determinados requisitos – 373 em todo o país, de acordo com a bastonária dos farmacêuticos – podem é fazer administrar o teste rápido (teste antigénio) por um profissional de saúde na própria farmácia, estando a Autoridade Nacional do Medicamento a fiscalizar também esta prática.

A Associação Nacional de Farmácias assegurou ao JN desconhecer a venda de testes ao público. Uma nota informativa publicada no site do Infarmed no Verão passado esclarecia que o resultado do teste de detecção de anticorpos interpretado isoladamente não exclui a possibilidade de a pessoa estar infectada nem de transmitir o vírus a terceiros.

“Por outro lado, a utilização generalizada de testes serológicos em populações com baixa taxa de infecção esperada pode ser indesejável, porque irá aumentar o número de casos falsos positivos. Existe ainda o risco de as pessoas, face a um resultado de anticorpos positivo, ficarem com uma falsa sensação de segurança e adoptarem comportamentos de risco”, podia ler-se nessa nota, que data de uma altura em que ainda não havia farmácias autorizadas a levarem a cabo a testagem.