Exército envia ao tribunal informação do curso dos Comandos que MP concluiu ser falsa

O documento que o Estado-Maior assume como verdadeiro é semelhante àquele que o Ministério Público concluiu ser forjado, o que motivou a abertura de uma investigação judicial ao comandante do Regimento dos Comandos por falsificação de documentos.

O tribunal, que julga o processo das mortes na Prova Zero do curso 127 dos Comandos, quis saber junto do Exército qual a entidade ou unidade militar responsável pela execução da prova que, nesse curso, veio a ser fatal para dois jovens, em 2016.