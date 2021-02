Em Camarate a escola dá almoço aos alunos e cabazes aos pais. Na Praça de Espanha está a nascer uma mercearia social

No agrupamento de Camarate a escola não apoia apenas os alunos: “Temos famílias que receberam 170 euros para o mês todo, com três filhos.” Em Lisboa, a Associação Passa Sabi, está a montar uma mercearia que funcionará com um sistema de pontos, destinada a quem mais precisa. Faz parte de uma rede de várias associações que nasceu na Grande Lisboa para dar resposta à crise.