Até à semana passada só 40 centros de saúde conseguiam aceder a agendamento de vacinação

Até à semana passada só havia no país inteiro 40 centros de saúde dotados das ferramentas informáticas que lhes permitem agendar vacinações e convocar utentes, reconheceu esta segunda-feira a ministra da Saúde, Marta Temido, na conferência de imprensa de actualização das medidas de combate ao coronavírus.

Nesta fase em que está ainda em curso a vacinação de grupos de prioritários começaram a ser chamados os idosos acima dos 80 anos, mas também as pessoas com mais de 50 com patologias que podem potenciar o desenvolvimento da infecção por covid-19. O primeiro-ministro e Marta Temido assinalaram o arranque da inoculação dos mais velhos no início do mês com uma visita ao centro de saúde de Alvalade e Parque, em Lisboa.

Quase duas semanas passadas, e depois de interrogada pela comunicação social sobre o assunto, a governante não revelou quantas pessoas acima dos 80 anos foram até agora vacinadas. Mas admitiu que, até ao final desta semana, apenas 40 centros de saúde em todo o país tinham tido acesso às ferramentas informáticas que lhes permitem agendar os utentes e convocá-los. O objectivo desta semana é que a ferramenta em causa passe a estar disponível em 495 centros de saúde.

Ainda de acordo com dados avançados por Marta Temido, desde o início do processo e até esta segunda-feira tinham sido feitas ao todo 533 mil inoculações, muito embora 200 mil das quais correspondessem à segunda dose. E apesar de as estimativas feitas a partir das remessas do produto apontem para que Portugal já só venha a receber, no primeiro trimestre de 2021, 2,5 milhões de doses – em vez dos 4,4 inicialmente previstos -, a ministra acha que ainda é possível cumprir a meta de proteger 70% dos adultos em Portugal até ao final do Verão. Portugal recebeu esta segunda-feira mais 104 mil doses de vacinas contra o coronavírus, sendo expectável que na sexta-feira que vem cheguem mais 93.600. Até ao final da passada semana tinham chegado ao país 694.200 doses. As vacinas que chegaram esta segunda-feira vêm da Pfizer, enquanto as do final desta semana vêm da AstraZeneca.

Subcontratação para fazer testagem maciça?

Entretanto, o Ministério da Saúde equaciona recorrer à subcontratação para fazer testagem maciça ao coronavírus, nomeadamente em escolas, fábricas e construção civil. Questionada sobre quais serão os profissionais a desempenhar esta tarefa, a ministra Marta Temido disse que, caso não se revelem suficientes os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, o Governo pondera recorrer a “entidades subcontratadas”.

A tutela admite que o simulador online que permite às pessoas perceber se estão incluídas na actual fase da vacinação, disponível desde domingo no portal covid-19, está a dar alguns problemas, nomeadamente quando o utente possui um bilhete de identidade vitalício e não um cartão de cidadão. ​

Às vezes pode haver problemas entre o nome inscrito e o verdadeiro, normalmente por causa dos “de” e “da” entre os apelidos, explicou o principal responsável pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Luís Goes Pinheiro.

“As pessoas com mais de 80 anos podem estar tranquilas, porque fazem garantidamente parte das listas”, assegurou. “Se tiverem dificuldades de utilização do portal experimentem lá mais para o final da semana”.