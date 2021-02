PSD quer ouvir Governo e administração da Lusa sobre situação da empresa

A bancada do PSD pediu uma audição “com carácter de urgência” do conselho de administração da agência Lusa, liderado por Nicolau Santos, e do secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva, sobre “dificuldades” que põem em causa o “normal funcionamento da empresa”.

“Esta situação fica agora agravada com as declarações prestadas por Joaquim Carreira, director de áreas de suporte da agência Lusa, no passado dia 21 de Janeiro, a empresa ‘só tem tesouraria para um mês e meio’, sendo muito preocupante a situação financeira em que se encontra a agência noticiosa”, lê-se no requerimento entregue esta segunda-feira na comissão de Cultura.

Os sociais-democratas lembram que a agência Lusa é a “única agência de notícias portuguesa de âmbito nacional” e que presta ao Estado português, sócio maioritário da empresa, um serviço de interesse público relativo à informação dos cidadãos”, que é regulado por um contrato. Nesse sentido, os deputados querem questionar o secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, enquanto titular dos interesses do accionista maioritário, sobre as “obrigações e responsabilidades que cabem ao Estado assumir de modo a que a Lusa possa cumprir as suas funções”.