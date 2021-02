PS de Santa Maria da Feira escolhe Márcio Correia para candidato

Sobre a data das autárquicas, Márcio Correia defende que, “se não se adiaram as presidenciais num dos picos da pandemia, então quem quer adiar as autárquicas é porque está atrasado na sua preparação”.

A comissão política do PS de Santa Maria da Feira escolheu como cabeça-de-lista à Câmara nas eleições autárquicas deste ano o advogado e ex-vereador Márcio Correia, revelou esta segunda-feira o candidato do distrito de Aveiro.

Com 42 anos, Márcio Correia tem raízes na freguesia de Pigeiros e é o actual presidente da concelhia socialista, cargo ao qual chegou após exercer as funções de eleito do PS na Assembleia de Freguesia da Feira, de deputado pelo mesmo partido na Assembleia Municipal e ainda de vereador “rosa” no executivo camarário — já então liderado com maioria absoluta pelo PSD.

“Assumir a candidatura à Câmara da Feira pelo PS é um desafio de grande responsabilidade. Trabalharei com o máximo empenho e com um compromisso político de verdade. É uma candidatura de todos aqueles que desejam um concelho com melhor qualidade de vida e que seja capaz de tratar de forma imparcial e justa os cidadãos, as freguesias, os empresários, os comerciantes, as instituições, os clubes, os movimentos de cidadãos”, declarou.

Questionado pela Lusa quanto ao calendário previsto para a campanha eleitoral e para a própria ida às urnas, o cabeça de lista do PS para este concelho do distrito de Aveiro não tem objecções a colocar às datas apontadas pela Comissão Nacional de Eleições para esses procedimentos.

“O adiamento das eleições [previstas para Setembro ou Outubro] não será necessário, porque a situação pandémica estará controlada a partir de Junho”, justificou.

O socialista afirma, que as mudanças impostas pela pandemia ao mecanismo de recolha dos votos têm de ser alteradas para garantir “confiança” em todo o processo.

“Sou contra a deslocação da urna eleitoral aos locais onde estão as pessoas residentes em lares, em isolamento profiláctico ou incluídas em grupos de risco. Em autárquicas não existe segurança para que esse voto seja realizado com total liberdade”, afirmou.

A comissão local do PS defende que Márcio Correia é “a pessoa certa para unir e conquistar o concelho de Santa Maria da Feira” porque, além da sua experiência política, vem tendo “uma participação na sociedade de forma cívica, activa e interventiva”.

A concelhia socialista dá exemplos: “É o presidente da Liga dos Amigos de Terras Santa Maria - Unidos pela Saúde. Assumiu diferentes cargos em instituições, como presidente do Centro de Cultura e Recreio do Orfeão da Feira, e como membro da direcção da Liga dos Amigos do Hospital São Sebastião, e da Federação das Colectividades de Santa Maria da Feira, entre outros cargos associativos”.

Ainda segundo o PS Feira, Márcio Correia “também participou em diversas iniciativas de angariação de fundos para a Liga Portuguesa Contra o Cancro e interveio noutras causas sociais”.