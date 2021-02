José Luís Carneiro: “O objectivo eleitoral é consolidar posições”

Manter “a maioria na Associação Nacional de Municípios Portugueses e procurar manter também a da Associação Nacional de Freguesias” são os objectivos eleitorais do PS para as autárquicas, assume José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do PS. O próximo Congresso, a 10 e 11 Julho, servirá para lançar a campanha, em coordenação com as orientações do partido para os “desafios” que o país enfrenta. Todas as votações serão electrónicas, incluindo a eleição do secretário-geral, quinze dias antes.