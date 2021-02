Os estudantes de enfermagem em ensino clínico vão ser prioritários na vacinação contra a covid-19, por estarem expostos aos mesmos riscos dos restantes profissionais de Saúde, anunciou a Ordem dos Enfermeiros (OE).

A OE adianta que a garantia foi dada pelo novo coordenador da task force para o plano de vacinação contra a covid-19, Henrique Gouveia e Melo, que se reuniu com a bastonária, Ana Rita Cavaco, e o vice-presidente, Luís Barreira.

No final de Janeiro, os estudantes de enfermagem em Portugal lançaram uma petição a pedir “uma reformulação dos critérios do plano de vacinação contra a covid-19 no que diz respeito aos grupos prioritários e à respectiva fase de vacinação”. “Estamos presentes na prestação de cuidados, seja em meio hospitalar ou comunitário, pelo que, apesar de ainda não sermos profissionais de saúde, estamos expostos aos mesmos riscos e contactos”, lia-se no documento que reuniu mais de 16 mil assinaturas.

Estas questões levaram a OE a escrever à ministra da Saúde, Marta Temido, e ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. A OE refere, em comunicado, que “manifestou toda a sua disponibilidade para colaborar com a equipa responsável pelo plano de vacinação, fazendo votos de que esta mudança na coordenação corresponda também a uma mudança no decurso do processo, até aqui pautado por falhas e abusos que a OE espera que não se repetirão”.