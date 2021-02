Os dias parecem todos iguais? Dicas para manter uma rotina de estudo saudável durante o confinamento

Ter aulas online e estar fechado em casa não é a combinação ideal, quer estejamos na primária ou a no ensino superior. Ainda que a vida pareça estar parada, as aulas continuam em casa e o P3 reuniu algumas dicas para a manutenção de uma vida escolar saudável em confinamento.

Manter uma rotina é essencial, mesmo estando em casa. É importante tentar criar uma vida em casa que se assemelhe à vida pré-confinamento. Sofia Ramalho, vice-presidente da Ordem dos Psicólogos, justificou a importância de algumas das dicas reunidas pelo P3 para melhorar o desempenho escolar online e o bem-estar, físico e mental, durante o confinamento.

Planeia a tua semana

Ter um plano de trabalho é muito importante. Estabelece um horário que integre diferentes tipos de experiências - por um lado, as aulas online (que têm de acontecer forçosamente) e, por outro, actividades extracurriculares, de lazer - pelas quais te interesses. É recomendado que os alunos se arranjem de forma a começar o dia normalmente. Não estar de pijama o dia inteiro aumenta a produtividade.

No caso dos mais novos, Sofia Ramalho, vice-presidente da Ordem dos Psicólogos, considera que “é necessário que isto seja feito em conjunto com os pais” porque “as crianças mais pequenas precisam de fazer esta estruturação do seu tempo em conjunto.” Neste caso, a flexibilidade do plano semanal das crianças vai depender mais da disponibilidade dos pais. A sua atenção é mais significativa, podendo passar por “apoio ao estudo e actividades em família.”

Define um espaço para trabalhar

A cama e o sofá são sítios a evitar. É importante trabalhares num espaço que não esteja associado ao lazer. Organiza o local de trabalho e o material que vais precisar durante o dia, assiste às aulas e trabalha na tua secretária.

Mantém uma alimentação saudável

Manter uma alimentação variada e saudável é essencial para um bom desempenho escolar e uma mente sã. De acordo com Sofia Ramalho, é importante “fazer uma alimentação saudável, com menos gorduras, sem saltar refeições e cumprindo horários”, uma vez que “uma alimentação saudável vai repercutir-se na energia que os jovens vão ter para desenvolver o resto das actividades no dia-a-dia.”

Não esquecer o exercício físico

Aqui, o YouTube pode ser o teu melhor amigo. Dos mais variados treinos ao ioga, a internet está recheada de planos de exercício interactivos. Para manter o equilíbrio entre a mente e o corpo, arranja tempo no teu dia para fazeres exercício e aponta no teu plano semanal. Com o exercício físico trabalha-se “a auto-estima e o bem-estar psicológico”.

No caso dos mais pequenos, Sofia Ramalho salienta que o exercício físico é “importantíssimo”, sendo que “a motricidade e a expansão motora é importante para contrabalançar com as actividades mais sedentárias, nomeadamente estar sentado à frente do computador.”

Mantém o contacto com amigos

Manter o contacto com os amigos, ainda que online, é essencial. A vice-presidente da Ordem dos Psicólogos, Sofia Ramalho, alerta para a importância desta “dimensão da socialização”. O contacto com os amigos fora do contexto de aula, para “poder conversar e partilhar experiências”, ajuda a combater a sensação de solidão que muitas vezes aparece ao fim de alguns dias em confinamento.

Envolve-te em actividades fora do contexto escolar

Podes aproveitar o confinamento para fazer algo novo. Cursos online, actividades artísticas ou desportivas, jogos, organizações de voluntariado… a lista de opções é infinita. Há várias alternativas, online ou não, para ocupares o teu tempo fora das aulas. “Neste momento há várias associações que reformularam a forma de participação dos jovens, possibilitando oportunidades de participação à distância”, esclareceu Sofia Ramalho. “Isto permite focar no desenvolvimento de determinadas acções, permite aos jovens envolverem-se em determinadas acções com vista a uma maior intervenção comunitária, podendo até ser de resposta à crise.”

Ter bons hábitos de sono

A manutenção de bons hábitos de sono reflecte-se no desempenho dos jovens nas tarefas ao longo do dia. É importante descansar e fazer pequenas pausas no estudo. Uma boa noite de sono é fundamental para o trabalho do dia seguinte não ser em vão. Desliga por completo e descansa para, no dia seguinte, trabalhares com qualidade.

Aproveita o fim-de-semana

Distinguir os dias pode ser difícil, mas tenta viver o teu fim-de-semana de forma diferente e animada. Define que, de segunda a sexta-feira, grande parte do dia é dedicado à escola e, no fim-de-semana, sempre que possível, deves ocupar-te fazendo o que mais gostas.

