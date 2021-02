Eles não eram mais estúpidos do que nós

Faz este mês cem anos que um homenzinho sem eira nem beira, veterano deslustrado da I Guerra Mundial e agente infiltrado em movimentos nacionalistas, começou a ter sucesso como orador nos comícios do Partido Nacional-Socialista do Trabalhador Alemão, mais tarde conhecido como o partido Nazi. Há registo de, em fevereiro de 1921, Adolf Hitler ter discursado perante umas seis mil pessoas num desses comícios e de a partir daí se ter tornado numa figura mais ou menos imprescindível do partido de que então era somente funcionário a tempo inteiro, depois de ter sido desmobilizado do exército uns meses antes.