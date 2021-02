Tempos de não maldizer. Será possível?

Não se esperava acontecer uma pandemia de tal forma forte e duradoura como “nos” está a acontecer com a covid-19. Nos filmes é sempre mais fácil, mais distante. Hoje, é muito difícil e ao vivo aqui connosco saber o que fazer. Tudo o que teoricamente todos conseguem resolver, na prática é um montão de dificuldades. De hesitações, de consequências na saúde das pessoas, no elevado número de mortos, e consequentemente numa paragem forçada de tudo a que estávamos habitados. E, por certo, quem tem responsabilidades efectivas em cada país está mais adaptado para tempos menos complicados.

E entretanto quem está de fora, critica, diz mal, sempre mal, e tenta ganhar espaço para suceder ao “afogamento do outro”, do que, bem ou menos bem, dá a cara no momento problemático. E os maldizentes, constantes, permanentes, deveriam conseguir ter mais imaginação, mais agenda própria, menos, unicamente, seguirem a onda do maldizer. Deve ser difícil, deve ser quase impossível saber estar uns minutos sem dizer, ou escrever, negativamente. Mas deve ser possível pensar, se estivessem no lugar do outro, o que tão bem fariam? Sempre?

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

Leituras

De acordo com os epidemiologistas o confinamento irá manter-se para salvaguardar os serviços de saúde, que estão em ruptura, e tentar suster a propagação do vírus de modo a acabar com a pandemia. Neste contexto de catástrofe, a que estamos subjugados, e se vive de informação que só nos transmitem números sobre doenças e mortes, será legítimo ter acesso a alguns bens que, para alguns, são essenciais. A diversidade da natureza humana não pode ser medida arbitrariamente e a necessidade de alimentar a fé é tão essencial como alimentar o corpo. Do mesmo modo não se compreende a proibição da venda de livros. A economia está um caos e esta medida só vem agravar a situação dos livreiros, escritores e editores. Embora sabendo que os livros são uma religião de poucos, não se deve negar o seu acesso.

Diamantino Reis, Portimão

Fragilidades do sistema

O início de 2020 deu início a uma nova realidade para a qual não estávamos preparados, e que nos obrigou a novos comportamentos e a adaptarmos a nossa forma de viver e conviver, tendo em conta os riscos associados a uma pandemia cuja origem tem originado muita especulação, mas que verdadeiramente desconhecemos, e que condiciona e muito, a nossa maneira de estar.

Quando nos vimos confrontados com esta nova realidade, já sabíamos que não iria ser fácil, e tendo em conta que no ano passado foi preciso um orçamento suplementar, no Orçamento do Estado para 2021, a dotação para a saúde deveria contemplar uma verba muito maior, por forma a dotar o Serviço Nacional de Saúde com mais meios, como estímulo para os profissionais de saúde.

Todos deveríamos ter a noção de que não é fácil gerir uma situação para a qual não estávamos preparados, onde é claro que todos nós deveríamos fazer a nossa parte, quando somos chamados a cumprir normas de segurança implementadas no contexto de pandemia, mas também é verdade que a crise sanitária veio colocar a nú as fragilidades do sistema, sendo que as mesmas têm os seus reflexos na falta de respostas adequadas, e no cansaço daqueles que cuidam de nós, traduzindo esta situação na falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde.

Américo Lourenço, Sines

Sobre o semitismo

Existe anti-semitismo (contra judeus) por este mundo fora. É uma prática abjecta e altamente condenável, não só por uma questão de princípio mas depois das agruras sofridas no Holocausto pelo povo judeu. Holocausto, nunca mais. De igual forma, é condenável o sofrimento e agruras a que o Governo israelita sujeita o povo palestiniano através da sua desumana prática de colonatos e sistemático bombardeamento das localidades palestinas, ceifando a vida de civis sem que tal procedimento seja expressamente condenado pelo povo judeu. Pelo contrário, a votação pela manutenção deste tipo de governação até pode revelar concordância na manutenção deste estado de coisas. Parece mesmo que o Holocausto caiu no esquecimento. Era altura que fosse exigido que o Estado de Israel cumprisse com as dezenas das Resoluções do Conselho de Segurança das ONU que condenam este tipo de prática. A Carta das Nações Unidas prevê no seu artigo 6.º a expulsão de um membro que mostre persistência em não cumprir com as suas resoluções. Já não digo expulsão mas uma ameaça neste sentido seria pertinente.

António Bernardo Colaço, Lisboa