A Alemanha há muito está dividida entre aqueles que são favoráveis ao reforço das relações económicas com a Rússia, incluindo o levantamento de sanções, e os que defendem sanções mais pesadas.

Volvidos quase 76 anos sobre o fim da Segunda Guerra Mundial, as relações entre a Alemanha e a Rússia parecem estar a um nível que é dos mais tensos desde essa altura, situação que nos deve preocupar. Interessa-nos, como portugueses e como europeus, que as relações diplomáticas, políticas e económicas entre a Alemanha e a Rússia sejam cordiais e robustas. E não o são no presente.