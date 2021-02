Transição digital: as diferentes velocidades explicadas por Graça Carvalho e Maria Manuel Leitão Marques

Neste terceiro episódio do podcast Estado da União, exploramos os desafios da transição digital, que ao lado da transição ecológica é um dos pilares da estratégia europeia.

Ana Sá Lopes modera uma conversa com as eurodeputadas Maria da Graça Carvalho, do PSD, e Maria Manuel Leitão Marques, do PS, navegando por temas como a formação dos trabalhadores, o fosso entre homens e mulheres nas “profissões do futuro” e os desafios levantados pela inteligência artificial.

Nas sugestões da semana, recomendamos dois cursos online disponíveis gratuitamente na plataforma NAU: “A União Europeia: Construção e Funcionamento” e “O Futuro das Cidades, os Cidadãos e a UE: uma construção com o Poder Local”.

Estado da União é um espaço de debate sobre o presente e o futuro do projecto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta, e o lugar de Portugal e dos cidadãos nos destinos da Europa.

Este programa tem o apoio do Parlamento Europeu.