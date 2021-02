Catalunha: Vox torna-se líder indiscutível da direita não independentista

O vendaval da extrema-direita nas eleições catalães abre brechas no Cidadãos e reforça tensões em redor da liderança de Casado no PP.

Era uma questão de tempo. Depois de se ter estreado nas eleições autonómicas da Andaluzia, em 2018, entrado no Congresso espanhol e chegado ao Parlamento Europeu, o partido de extrema-direita Vox irrompeu no parlamento catalão, tornando-se nas eleições de domingo na quarta força, com 11 deputados e um programa que abre com promessas de pôr “fim à imigração ilegal e que nas escolas se fale castelhano”.