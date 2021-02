Covid-19: GNR encerra festa ilegal com 28 pessoas em Rio Maior

As pessoas identificadas pela autoridade tinham idades compreendidas entre os 21 e os 33 anos

O Comando Territorial de Santarém, através do Destacamento Territorial de Santarém, no dia 13 de Fevereiro, encerrou uma festa ilegal que decorria numa propriedade na localidade de Marmeleira, no concelho de Rio Maior.

A acção da Guarda Nacional Republicana surgiu na sequência de uma denúncia de que estaria a decorrer uma festa numa propriedade alugada. Na chegada ao local, os militares da Guarda verificaram que se tratava de um evento não-autorizado, cujos participantes não faziam uso da máscara nem garantiam o distanciamento social obrigatório.

No decorrer das diligências policiais foram identificadas 28 pessoas, com idades compreendidas entre 21 e os 33 anos, que se encontravam deslocados do seu concelho de origem.

Face ao incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, bem como a violação da proibição de circulação entre concelhos e a inobservância das regras de distanciamento social e de realização de eventos, a GNR procedeu aos respectivos autos de contra-ordenação.

Os casos de incumprimento das regras do estado de emergência têm sido recorrentes ao longo deste período de confinamento, tendo sido já registados várias casos de contra-ordenação.