Covid-19: Politécnico de Leiria lança livro multiformato sobre a pandemia para os mais novos

O livro reúne num único exemplar texto aumentado para crianças com baixa visão, braile, pictogramas para crianças com incapacidade intelectual ou limitações de outra natureza.

O Centro de Recursos para a Inclusão Digital (CRID) do Politécnico de Leiria vai lançar um livro multiformato para crianças, que conta a história da covid-19 e os cuidados a ter. O Guia extraordinário sobre o Coronavírus! Para Crianças Curiosas é uma adaptação da versão coordenada pelo grupo italiano PLEIADI SRL, que cedeu os direitos de autor ao CRID para que o livro possa estar acessível a todas as crianças de diferentes países.

O livro aborda o aparecimento e evolução da pandemia de covid-19, as suas consequências para a saúde e os cuidados que a criança deve ter. Tudo isto, “de uma forma brincalhona”, disse a coordenadora do CRID, Célia Sousa. “Usámos as ilustrações originais do livro e na página do lado colocámos o texto em português, os pictogramas e o braille”, acrescentou. O livro reúne num único exemplar texto aumentado para crianças com baixa visão, braille, pictogramas para crianças com incapacidade intelectual ou limitações de outra natureza, e inclui um código Quick Response (QR) que remete para um site onde estão disponíveis as versões audiolivro, para crianças cegas, e videolivro em Língua Gestual Portuguesa, para crianças surdas.

O desafio foi lançado pela Acesso Cultura, que questionou o CRID se queria transformar aquele livro acessível a todas as crianças. Desafio aceite, o CRID começou a trabalhar com a sua equipa, de forma gratuita e em casa, ainda durante o primeiro confinamento. “O grupo PLEIADI SRL, que disponibilizou o livro em várias línguas de países da comunidade europeia - sem ter uma versão física — também concordou com o nosso projecto, porque seria uma forma de ser replicado por outros países”, revelou Célia Sousa.

Segundo a responsável, o livro vai ficar disponível gratuitamente em formato ebook na página do CRID para quem quiser descarregar. “Se alguém precisar do livro impresso em braille é só entrar em contacto connosco para imprimirmos. Já temos pedidos de Cabo Verde e do Brasil e mais recentemente do México”. O CRID vai fazer chegar uma versão impressa do livro a todos os agrupamentos de escolas da área de influência do Politécnico de Leiria, aos centros de recursos TIC para a educação especial da zona Centro e às instituições da cidade de Leiria ligadas à deficiência.

A apresentação oficial do livro decorre esta quinta-feira, dia 18 de Fevereiro, data em que se assinala o Dia Internacional da Síndrome de Asperger. “Apesar de estar dentro das perturbações do espectro do autismo, esta é uma população que tem alguma dificuldade em entender mensagens e em comunicar. É também uma maneira de homenagearmos os pais destas crianças e esta população”, justificou.

Célia Sousa sublinhou ainda que uma das coisas com que se deparou no primeiro confinamento foi que a população ligada à deficiência ficou “completamente abandonada”. “Quase como uma forma de revolta lancei o projecto “Vamos comunicar sem barreiras em tempo de covid”. Todos os dias disponibilizávamos pequenas mensagens, que eram uma ajuda para os pais e para esta população. Não posso esquecer um dia que publiquei um conjunto de imagens, com legenda, a explicar como se levavam as mãos, e recebi a mensagem de uma pessoa cega a dizer: “Finalmente alguém me explicou como lavo as mãos"”, relatou.

A responsável acrescentou que houve cuidado em ter intérpretes de língua gestual, mas as pessoas cegas e intelectualmente diminuídas “foram esquecidas”. O livro foi desenvolvido pelo CRID, em parceria com o Museo dei Bambini Milano (MUBA), MUSEO -- Children"s Museum Verona, Explora il Museo dei bambini di Roma, La Città dei Bambini e dei Ragazzi (Itália).