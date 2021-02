Vila Velha de Ródão: zona balnear da Foz do Cobrão renova-se para receber visitantes

A Câmara de Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, investiu cerca de 314 mil euros na valorização paisagística da zona balnear da Foz do Cobrão, anunciou a autarquia.

“Trata-se de uma obra de extrema importância para o concelho [Vila Velha de Ródão] e que vem no seguimento de uma primeira intervenção, que passou pela recuperação do antigo açude e de muros degradados e permitiu criar uma zona balnear que tem sido alvo de grande procura por parte da população local e da região”, explica, em comunicado, o presidente do município local, Luís Pereira.

Os trabalhos iniciaram-se no final de 2019 e foram adjudicados pelo município de Vila Velha de Ródão por um valor de 314 mil euros, sendo que o projecto foi apoiado financeiramente em cerca de 288 mil euros pelo Turismo de Portugal, no âmbito da Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior.

O projecto, que está quase concluído, veio beneficiar esta zona balnear do concelho de Vila Velha de Ródão, com a construção de um edifício destinado a serviço de bar, com esplanada e sanitários, assim como a criação de uma área de merendas e de um largo com estacionamento, de modo a proporcionar melhores condições de conforto a quem utiliza aquele espaço.

“Nesta fase, o objectivo é melhorar o espaço e oferecer a quem nos visita as necessárias condições de segurança, conforto e higiene”, esclarece o autarca de Vila Velha de Ródão.

A intervenção incluiu o aproveitamento das estruturas construídas em 2017, que proporcionaram a formação de um plano de água com potencial para a constituição de uma praia fluvial, a instalação de mobiliário urbano no local e de sinalética adequada, assim como a plantação de espécies arbóreas e arbustivas.

Foi ainda contemplada a criação de uma ligação pedonal entre a zona balnear e o Núcleo Museológico do Linho e da Tecelagem, através de um passadiço.