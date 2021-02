Loureiro: uma casta versátil, acima de tudo

A casta loureiro, oriunda do noroeste de Portugal, já é conhecida desde o século XVIII, assumindo hoje particular importância na região demarcada dos Vinhos Verdes, preferencialmente entre os rios Lima e Cávado. Muito versátil, é capaz de produzir vinhos simples e descontraídos, mas também outros de maior estrutura, mas sempre com qualidade.

Os seus aromas intensos e perfumados passam pelas notas de loureiro (daí o nome), de flores e frutos citrinos. Com personalidade vincada, cheia de frescura e equilíbrio, faz também que seja utilizada tanto na produção de vinhos de monocasta como para dar maior expressão a vinhos de blend.

Foto nelson garrido

Nesta prova houve de tudo um pouco. Vinhos mais descontraídos, simples e correctos; mas também outros mais gastronómicos, com acidez e secura mais presentes. Foram estes últimos que se destacaram na prova, mais indicados para paladares exigentes que procuram uma loureiro mais estruturada, fresca e elegante, caso do Quinta do Ameal Loureiro (um dos melhores vinhos produzidos na sub-região do Vale do Lima, com acidez viva, secura e mineralidade) e do Casa de Paços Loureiro Reserva Vinhas Velhas (proveniente da sub-região do Cávado, um branco mais austero, igualmente seco, com uma estrutura marcada pela madeira muito bem integrada). Nestes vinhos, peixes gordos ou carnes leves harmonizam bem.

Já os vinhos mais simples sobressaíram por diferentes razões. A maioria revelou aromas intensos a fruta e flores, leveza e frescura no paladar, assim como a presença de gás carbónico – ainda tão ao gosto da maioria dos consumidores – em menor ou maior intensidade. Caso do Via Latina, o mais descontraído de todos, com aquele estilo bem conhecido, leve e com gás, intensos aromas e sabores frutados, a pedir dias de calor e saladas ou pratos de marisco.

Por último, o mais sério entre os descontraídos, o Adega Cooperativa Ponte da Barca Loureiro Premium 2020, que revela bem o bom trabalho que o produtor tem vindo a realizar nos últimos anos, e que dá a conhecer um branco leve e suave, mas consistente. Resumindo, um misto de vinhos que se adapta a todos os gostos e bolsos.

8 Loureiros à prova Adega Ponte de Lima Loureiro Colheita Seleccionada 2019

Adega Cooperativa de Ponte de Lima No aroma é discreto, floral e citrino. Continua citrino no paladar, com boa frescura/acidez. Um vinho simples, suave e delicado. Ameal Loureiro 2019

Esporão Vinhos Um dos melhores vinhos da casta loureiro, produzido no Vale do Lima, região onde a casta se evidencia, dando origem a vinhos de grande qualidade. No aroma tem evidentes notas florais e minerais. No paladar tem uma acidez crocante, secura e mineralidade. Via Latina Loureiro 2019

União das Adegas Cooperativas da Região dos Vinhos Verdes Um estilo clássico da região, de aroma intenso, frutado e citrino, com ligeiras notas florais. No paladar é frutado, com gás carbónico bem vivo. Ideal para beber em momentos descontraídos ou com refeições leves. Adega Cooperativa Ponte da Barca Loureiro Premium 2020

Adega Cooperativa Ponte da Barca Ao longo dos anos, a Adega Ponte da Barca tem trabalhado de forma consistente para valorizar cada vez mais a qualidade dos seus vinhos. Um branco citrino, leve e suave, mas consistente. Tapada dos Monges Loureiro 2019

Manuel da Costa Carvalho Lima & Filhos Aroma citrino e a maçã verde, também algum fruto tropical. No paladar, é um vinho fresco, citrino, frutado, simples de beber. Quinta da Lixa Loureiro 2020

Quinta da Lixa Intenso no aroma. Floral, ligeiro vegetal, algum balsâmico, gás carbónico a evidenciar-se. No paladar, frutado, jovem, suave, correcto. Casa de Paços Loureiro Reserva Vinhas Velhas 2019

Quinta de Paços Sociedade Agrícola Produzido na sub-região do Cávado. Citrino no aroma, destacando-se ainda notas de frutos tropical. Um branco sério, cheio, seco, estruturado, com madeira bem integrada, ligeira especiaria. Muito fresco e com final de boca persistente. Solar das Bouças Loureiro 2019

Solas das Bouças Produzido na margem direita do rio Cávado. Tem um aroma frutado e floral. No paladar mantém o seu estilo frutado, sendo suave, fresco e descontraído.

Este artigo foi publicado no n.º 1 da revista Singular. Download disponível aqui.