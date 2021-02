Produtos com capital garantido quase desapareceram do mercado

No final de 2020, os particulares tinham 72,7 mil milhões de euros nas contas de depósito à ordem, sem qualquer remuneração, e cerca de 161,9 mil milhões de euros em depósitos a prazo, com taxas de juro a zero ou muito próximas desse patamar. No final do ano, a taxa média dos depósitos a prazo a 12 meses caiu para 0,06%.