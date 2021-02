Covid-19 provoca perdas de 2838 milhões nos alojamentos turísticos

No ano passado, os alojamentos turísticos contabilizados pelo INE tiveram proveitos de 1457,3 milhões de euros, o que representa um recuo de 66,1%, equivalente a 2838 milhões, face a 2019. É preciso recuar a 2008 para assistir a um valor inferior ao registado no ano passado.

De acordo com a informação disponibilizada esta segunda-feira pelo INE, e que vem confirmar vários dados já avançados na estimativa rápida, foi na Área Metropolitana de Lisboa que se registou o maior recuo, ao cair 76,7% para os 319,8 milhões de euros, tendo voltado a ser ultrapassado pelo Algarve como a região com mais receitas turísticas. No caso do Algarve, a descida foi de 62,1%, para os 465 milhões de euros.

Ao todo, houve 10,5 milhões de hóspedes no país no ano passado, responsáveis por 26 milhões de dormidas (quedas de 61,3% e de 63,0%, respectivamente), interrompendo um ciclo de crescimento que durava há vários anos. Pela primeira vez desde 1978, o número de dormidas de estrangeiros foi inferior ao de nacionais.

Assim, registaram-se 13,6 milhões de dormidas de residentes (uma queda 35,4%), o valor mais baixo desde 2013, e 12,3 milhões de dormidas de não residentes (-74,9%), “o valor mais baixo desde 1984”, conforme destaca o INE, provocado pelas restrições às viagens.

O Reino Unido, explica o INE, “manteve-se como principal mercado emissor em 2020, representando 16,3% das dormidas de não residentes, apesar do decréscimo de 78,5% face ao ano anterior”. Seguiram-se depois o mercado alemão, com 14,6% do mercado externo, e o espanhol com 14,5%.