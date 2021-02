Sporting tenta chegar aos dois dígitos de distância

Já tudo foi dito e escrito sobre a época que o Sporting está a fazer, uma época de recordes que permite aos “leões” serem candidatos ao título de campeão nacional sem o dizerem publicamente. E nesta segunda-feira os “leões” podem reforçar essa candidatura não assumida, dependendo do que conseguirem fazer na recepção ao Paços de Ferreira (20h15, SPTV1). Se vencerem, aproveitam em pleno o empate do FC Porto com o Boavista e ficarão com dez pontos de diferença para o segundo classificado, a primeira vez que essa distância chegará aos dois dígitos desde que se isolaram no comando à sexta jornada.

Os “leões” têm aproveitado quase sempre as escorregadelas dos rivais para construir uma vantagem importante com pouco mais de metade do campeonato disputado, algo que contrasta com o que se verificava por esta altura na época passada, em que o Sporting seguia em terceiro lugar, com 32 pontos, a 19 do líder (Benfica) e a 12 do segundo (FC Porto), com seis derrotas e dois empates nos primeiros 18 jogos. Esta época, leva 48 pontos, com 15 vitórias, três empates e zero derrotas, e Rúben Amorim, no seu discurso do “jogo a jogo”, quer manter as coisas neste ritmo.

Mas não é só o Sporting que está a fazer uma época acima das expectativas. Também o Paços de Ferreira, bem conduzido por Pepa, está igualmente a viver um excelente momento. Sofreu a sua última derrota no campeonato a 6 de Dezembro (Benfica) e, nas nove jornadas seguintes, têm seis vitórias e três empates. Do quinto lugar que actualmente ocupam, os “castores” têm o pódio na mira (estão a cinco pontos do SP. Braga) e já mostraram que não têm medo de lutar pelo resultado em campos difíceis.

Apesar de já ter batido o Paços duas vezes esta época (para o campeonato e para a Taça), Rúben Amorim espera um adversário com vontade de complicar a vida ao Sporting. “Temos de ser rigorosos, intensos e humildes desde o primeiro minuto. É uma equipa muito boa que vem de um momento fantástico com um treinador que está a fazer um trabalho incrível. Temos de fazer o que temos vindo a fazer que é preparar bem o jogo. Precisamos também da inspiração dos nossos jogadores que temos tido”, assinalou o técnico dos “leões”.

Do lado do Paços, Pepa garante que a sua equipa não se vai descaracterizar para tentar contrariar o “leão”: “O Sporting tem sido uma das equipas mais difíceis de contrariar, mas estamos tantas horas focados na nossa identidade, vamos alterar tudo por causa de um jogo? Está a ser difícil anular este Sporting, mas vamos iguais a nós próprios.”