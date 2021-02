Selecção nacional foi a “marca” mais relevante e reputada no desporto em 2020

Cristiano Ronaldo também surge em posição destacada entre as celebridades e as marcas de excelência.

A selecção nacional de futebol foi a marca com maior relevância e melhor reputação no desporto ao longo do ano de 2020, de acordo com o estudo de relevância e de reputação emocional das marcas junto dos cidadãos portugueses​ - Global Repscore - realizado o ano passado pela consultora OnStrategy.

No segmento do desporto, a "equipa das quinas” obteve o melhor índice (79,7 pontos, num máximo de 100), à frente de duas marcas de equipamentos desportivos (Adidas e Nike), enquanto a Federação Portuguesa de Futebol ficou no 4.º lugar (72,3 pontos).

O Global RepScore avalia, desde 2009, o posicionamento e os níveis emocional e racional de reputação associados a mais de 2000 marcas em Portugal.

O trabalho tem por base um trabalho de campo que decorre online e em contínuo durante as 52 semanas do ano junto de mais de 40.000 cidadãos e também envolvendo mais de 10.000 cidadãos presencialmente ou por telefone, sendo os mesmos representativos da sociedade portuguesa no que respeita à distribuição geográfica, género, idade e grau de formação.

Relacionados com o desporto, nota ainda para a presença de Cristiano Ronaldo em dois segmentos: o capitão de selecção nacional lidera o ranking das celebridades, cujo pódio inclui ainda Marcelo Rebelo de Sousa e Cristina Ferreira, e no segmento de marca de excelência, à frente das águas Luso e do Continente.