Amigas Jen e Jess num quarto-de-final à parte

Depois de qualificar-se, pela primeira vez, para os quartos-de-final de um torneio do Grand Slam, Jessica Pegula não se esqueceu da amiga e escreveu no “ecrã”: “Vemo-nos na próxima ronda, Jen B.” A predição de um duelo entre duas norte-americanas estava certa. Duas horas depois, Jennifer Brady também venceu a quarta eliminatória e respondeu: “Bring it, Jess”. E ficou confirmada a presença de uma representante dos EUA nas meias-finais.

“Jen é uma óptima pessoa. Estamos sempre a puxar uma pela outra, porque não até nos encontrarmos num quarto-de-final, pois assim, uma de nós vai estar nas ‘meias’? Estamos aqui para nos divertir e competir. Se posso fazê-lo com alguém que gosto – alguém que não me importo que me vença (espero que não) – porque não?”, explicou Pegula.

Se o resultado de Brady apenas veio confirmar a presença nas meias-finais do Open dos EUA, cinco meses antes, o feito de Pegula é surpreendente para uma tenista que nunca passou do 55.º lugar do ranking (ocupa agora o 61.º), muito por culpa de lesões. Mas a maturidade e uma enorme determinação compensaram a falta de presenças em fases mais adiantadas dos Grand Slam. “Em vez de tentar passar uma ronda num Slam, passei a pensar em ir o mais longe possível”, avisara a tenista nascida em Buffalo, há 26 anos.

E depois de ultrapassar Victoria Azarenka (ex-número um mundial e bicampeã do Open), Samantha Stosur (ex-top 5 e campeã do Open os EUA) e Kristina Mladenovic (ex-top 10), Pegula registou a sua primeira vítima do top-10, Elena Svitolina (5.ª), por 6-4, 3-6 e 6-3. O encontro parecia inclinar-se para a ucraniana quando Pegula perdeu o segundo set e, na partida decisiva, cedeu um break, com uma dupla-falta, quando serviu a 4-2; um pequeno percalço para quem ganhou 66% dos pontos em que serviu.

Svitolina também não tirou partido do serviço quando precisou, nem quando, a 5-3, a adversária cometeu dois erros. Pegula recompôs-se, ganhou os quatro pontos seguintes, concluindo no primeiro match-point. “Apenas tentei colocar o primeiro serviço, mas não arriscar no ás, porque não queria fazer um segundo serviço”, revelou Pegula. “Penso que servi bem o tempo todo. Estou contente por me ter recomposto no início do terceiro set. A forma como ‘virei a página’ foi mesmo, mesmo importante”, afirmou Pegula, que surpreendeu a adversária mais cotada com 29 subidas à rede, onde somou 21 pontos. “Sabia que não ia ganhar a maioria dos pontos do fundo do court, por isso queria vir para a frente, mas de forma inteligente”, explicou Pegula, um apelido famoso nos EUA; Jessica é filha de Terrence Pegula, um dos 150 homens mais ricos do mundo (segundo a revista Forbes) e dono das equipas Buffalo Sabres, de hóquei no gelo, e Buffalo Bills, de futebol norte-americano, sediadas no estado de Nova Iorque. “Buffalo é uma pequena cidade, mas todos apoiam seja quem for e eu tenho recebido muito apoio de lá. Espero levar algum ténis a Buffalo”, acrescentou.

Mais esperada foi a vitória de Brady (24.ª) sobre a croata Donna Vekic (33.ª), diminuída por uma lesão no joelho direito e autora de de 37 erros. A norte-americana sofreu um break – o segundo em todo o torneio – mas ganhou 10 dos últimos 11 pontos, para fechar com os parciais de 6-1, 7-5.

O outro ‘quarto’ da metade superior do quadro vai reunir Ashleigh Barty (1.ª) – que venceu Shelby Rogers (57.ª), em dois sets – a Karolina Muchova (27.ª).

Nos quartos-de-final do torneio masculino, vão estar três russos, confirmando a hegemonia da Rússia na ATP Cup, disputada na semana que antecedeu o Open. Daniil Medvedev e Andrey Rublev, vencedores dos quatro singulares que cada um disputou nessa prova, voltaram a ganhar sem ceder qualquer set e juntaram-se à revelação Aslan Karatsev, que participou nos três encontros de pares realizados na ATP Cup.

Medvedev (4.º) dominou Mackenzie McDonald (192.º), por 6-4, 6-2 e 6-3 e vai discutir um lugar nas meias-finais com Rublev (7.º), que vencia por 6-2, 7-6 (7/3) quando viu desistir Casper Ruud (28.º) – o norueguês, que imitou o feito do pai (e seu treinador) em 1997, ao chegar aos oitavos-de-final do Open da Austrália.

Rafael Nadal (2.º) superou Fabio Fognini (17.º), por 6-3, 6-4 e 6-2 e vai defrontar Stefanos Tsitsipas (6.º), que nem chegou a entrar no court, pois Matteo Berrettini (10.º) não recuperou de uma lesão abdominal.