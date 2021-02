Viajar com José Luís Peixoto no próximo Encontro de Leituras

O Caminho Imperfeito , do Prémio Literário José Saramago 2001, é o livro em discussão no próximo Encontro de Leituras, 9 de Março, às 22h em Lisboa, que terá como convidado o escritor português. A sessão acontece no Zoom, o ID da reunião é 966 7103 0020 e a senha de acesso 024792.

“Tenho sobrevivido a este tempo através do trabalho. O meu novo romance está pronto e será publicado em Portugal no final de Março” anunciou há dias José Luís Peixoto nas suas redes sociais. Aproveitou para fazer um agradecimento à Quetzal, a editora portuguesa que publica a sua obra, e a todos os que nela trabalham pela paciência que têm tido com ele. Pois já com o romance paginado, a sua “obsessão” de “rever e reescrever” obrigou a que se tivesse de “desperdiçar todo esse trabalho de várias pessoas e voltar a fazê-lo desde o início”.

Mas enquanto esse novo romance não chega às livrarias portuguesas o escritor será o convidado do quarto Encontro de Leituras, o clube de leitura do PÚBLICO com o jornal brasileiro Folha de S. Paulo, que se vai realizar no dia 9 de Março, às 22h em Lisboa (19h em Brasília, 23h em Luanda).

Pela primeira vez se irá abordar no clube a literatura de viagem, com um registo autobiográfico, pois o livro escolhido é O Caminho Imperfeito, lançado em 2017 em Portugal pela Quetzal e no Brasil, em 2020, pela Dublinense. As duas edições são ilustradas por Hugo Makarov, que viajou com o escritor. A sessão acontece no Zoom, o ID da reunião é 966 7103 0020 e a senha de acesso 024792. Aqui fica o link.

“A sinistra descoberta de várias encomendas contendo partes de corpo humano num correio na Tailândia é o ponto de partida de uma longa jornada pelo país, muito além dos lugares-comuns do turismo”, descrevia a editora no lançamento deste livro que nos fala também de Las Vegas, nos Estados Unidos, e de alguns dos lugares da infância de José Luís Peixoto. O livro junta poemas, memórias, pensamentos: “Viajar também é despedir-se muitas vezes – distinguir outras vidas, considerá-las, e ser obrigado a reconhecer que nunca se poderá vivê-las. Viajar também é perder.”

José Luís Peixoto, Prémio Literário José Saramago 2001 e Prémio Oceanos 2016, tem um outro livro de viagens, Dentro do Segredo – Uma viagem na Coreia do Norte, que está esgotado no Brasil.

O clube, que junta leitores de língua portuguesa, acontece uma vez por mês na plataforma Zoom e discute romances, ensaios, memórias, literatura de viagem e obras de jornalismo literário, na presença de um escritor, editor ou especialista convidado. É moderado pelas jornalistas Isabel Coutinho, responsável pelo site do PÚBLICO dedicado aos livros, o Leituras, e por Úrsula Passos, editora-assistente de Cultura do jornal paulista.

Pelo Encontro de Leituras já passaram: em Dezembro, o escritor angolano Ondjaki para discutir o seu romance Bom Dia Camaradas (ed. Caminho); em Janeiro, o autor português Valter Hugo Mãe para falar de Contra Mim (Porto Editora) e em Fevereiro, a escritora e professora de literatura brasileira Nádia Battella Gotlib, biógrafa de Clarice Lispector para conversar sobre a obra que a escritora, de origem ucraniana e que se naturalizou brasileira, escreveu em 1964: A Paixão Segundo G.H. (ed. Relógio D’Água).

Quem não conseguiu assistir às sessões tem à sua disposição um pequeno vídeo que fizemos sobre cada sessão, e pode ouvir também o podcast Encontro de Leituras, cujos três episódios, relativos aos encontros, já estão também disponíveis. O podcast do Encontro de Leituras pode ser ouvido no Spotity, no Soundcloud, no iTunes e, em breve, noutras aplicações para podcast.