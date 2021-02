Segunda, na TV: Mektoub, Meu Amor, pais solteiros unidos, líderes mundiais e um ET entre nós

CINEMA

Rush - Duelo de Rivais

Nos Studios, 19h25

Realizado por Ron Howard e escrito por Peter Morgan, um filme biográfico sobre uma rivalidade lendária das pistas de Fórmula 1: entre o inglês James Hunt e o austríaco Niki Lauda, interpretados por Chris Hemsworth e Daniel Brühl, respectivamente. A acção centra-se na disputa pelo título na temporada de 1976, quando o primeiro era piloto da McLaren e o segundo da Ferrari.

Quase Famosos

AXN Movies, 21h10

O realizador e argumentista Cameron Crowe (Óscar de melhor argumento original) recorda o glamour dos anos 1970 em tom autobiográfico, a partir da história de um adolescente que envereda pelo jornalismo musical à boleia da digressão de uma banda rock. Patrick Fugit, Philip Seymour Hoffman, Billy Crudup, Jason Lee, Kate Hudson e Frances McDormand (ambas nomeadas para a estatueta dourada de actriz secundária) formam o núcleo central do elenco.

Mektoub, Meu Amor: Canto Primeiro

RTP2, 22h52

Verão de 1994. Depois de um ano a estudar em Paris, Amin, um aspirante a fotógrafo e argumentista, regressa à pequena vila onde nasceu, no Sul de França. Estes meses vão ser uma espécie de regresso às origens, com jantares em família, praia, noitadas com os amigos de sempre e também uma grande história de amor. Realizado pelo franco-tunisino Abdellatif Kechiche, este é o primeiro tomo de um projecto de trilogia inspirada em La Blessure, la Vraie, de François Bégaudeau.

DOCUMENTÁRIOS

À Direita, na Foto

RTP2, 20h35

Estreia. Cada um dos seis episódios olha um líder mundial a partir de alguém que lhe era próximo. O primeiro é Max “Dr. Feelgood” Jacobson, que foi médico pessoal de John F. Kennedy, o malogrado 35.º Presidente dos EUA. Seguem-se Martin Luther King pelo conselheiro Clarence B. Jones, Winston Churchill pela mulher, Clementine, o Papa João Paulo II pelo cardeal Dziwisz, a irmã Emmanuelle pela irmã Sara, e o Xá do Irão pelo diplomata Amir Aslan Afshar.

Artur Entre Paredes

RTP1, 22h47

Estreia. Ivan Dias realiza este documentário sobre o compositor e instrumentista Artur Paredes (1899-1980) e o seu papel no desbravar de novos caminhos para a guitarra de Coimbra. Foca-se no clã dos Paredes – de que Carlos, o filho, viria a ser o mais celebrado –, recolhendo imagens de arquivo e testemunhos.

SÉRIES

Resident Alien

Syfy, 22h15

Estreia, com episódio duplo. E se vivessem alienígenas entre nós? Que forma teriam? Quais seriam as suas intenções? Esta série de ficção científica oferece uma resposta com um rasto de mistério e outro de comédia. O actor Alan Tudyk veste a pele de Harry Vanderspleige, médico numa pequena cidade do Colorado que é, por sua vez, a “pele humana” de um extraterrestre com uma missão secreta mas bem definida: acabar com os humanos. Mas, à boa maneira dos terráqueos, não tarda a enfrentar dilemas morais (e outros). A série é uma criação de Chris Sheridan, argumentista de Family Guy, e baseia-se na banda-desenhada homónima de Peter Hogan e Steve Parkhouse.

Single Parents

Fox Comedy, 23h

Começa a segunda temporada da sitcom em torno de um grupo de mães e pais solteiros à mercê dos desafios de educarem os filhos sozinhos. Mesmo sendo muito diferentes (até incompatíveis noutra situação qualquer), acabam por se agregar em nome da entreajuda. Criada por Elizabeth Meriwether (Jess e os Rapazes) e J.J. Philbin (O.C. - Na Terra Dos Ricos), a série conta com Taran Killam, Brad Garrett, Leighton Meester e Jake Choi no elenco. O primeiro destes episódios traz um vislumbre de liberdade e descanso – os miúdos foram passar o Verão fora.

INFANTIL

Hotel Transylvania 2 (V. Port.)

AXN Movies, 10h38

Na continuação da história iniciada em 2012, a filha de Drácula casou-se com um humano e desse amor resultou um rebento. Drácula, agora avô, só deseja encontrar no pequeno um qualquer indício de uma verdadeira criatura das trevas. Hotel Transylvania 2 abre o especial Anima a Tua Realidade: A Vida É Um Carnaval, que é exibido até ao final da tarde de hoje e retomado amanhã, a partir das 10h40, com Angry Birds: O Filme.

Onde Está o Wally?

Panda, 17h30

Estreia da segunda temporada desta versão animada, com o selo da Dreamworks, dos famosos livros de Martin Handford em que o desafio é encontrar o rapaz de camisola e gorro às riscas no meio de páginas profusa e divertidamente ilustradas. Aqui, Wally entra em missões (e peripécias) pelo mundo, tendo como cúmplices a companheira Wenda e o Mago Barba-Branca.