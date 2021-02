Governo reforça apoio ao sector da cultura em várias áreas, mas ainda não chega a todos

Adaptar e reforçar o apoio aos profissionais de todas as áreas da cultura comprometidas pela pandemia de covid-19 que se instalou há um ano é o objectivo da portaria publicada esta manhã em Diário da República. As medidas agora regulamentadas vêm juntar-se às que foram sendo anunciadas pelo Governo nos últimos 11 meses para dar resposta às necessidades de um sector grandemente caracterizado pela precariedade e que se encontra de novo obrigado a suspender grande parte da sua actividade, vendo encerrar salas de espectáculo e de cinema, cancelando festivais e fechando livrarias.

Os novos apoios destinam-se, como anteriores linhas de financiamento, a artistas, técnicos e estruturas artísticas, prorrogando medidas de emergência anunciadas em 2020 e adaptando os mecanismos existentes no quadro das várias direcções-gerais do universo da Cultura (das Artes; do Património Cultural; e do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas), das suas direcções regionais e do Instituto do Cinema e do Audiovisual, mas passam também a abranger o tecido empresarial.

Com a nova portaria fica garantida, por exemplo, a continuidade da linha de apoio social aos artistas, autores e outros profissionais criada em Junho do ano passado no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social. Mas são agora também consagradas as novas ajudas a fundo perdido a empresas e entidades artísticas (individuais e colectivas) no quadro do programa Garantir Cultura, cuja dotação global é de 42 milhões de euros, passível de reforço até ao final de 2021. A grande fatia deste bolo anunciado em meados de Janeiro vai para as empresas (30 milhões).

Quanto ao subsídio social extraordinário aos artistas e a outros profissionais a título individual, mantém-se o valor de 438 euros, uma verba que, de acordo com algumas das organizações do sector, devia subir para se equiparar ao salário mínimo nacional (665 euros).

Concursos mantêm-se, mas não todos

De acordo com a nova portaria, a Direcção-Geral das Artes (DGArtes) fica obrigada a abrir os programas de apoio pontual relativos a 2021, sem deixar de garantir as ajudas de emergência às entidades que beneficiaram de apoio sustentado cujos contratos terminem no final deste ano e às que, apesar de terem sido consideradas “elegíveis”, não receberam apoios em 2020/21. Dado o adiamento dos concursos de apoio sustentado previstos para 2021 – recorde-se que a ministra da Cultura anunciou a 14 de Janeiro que, dada a sua “excepcionalidade”, este não é “ano para concursos” –, as entidades já apoiadas a título plurianual receberão em 2022 o mesmo montante contratualizado para este ano.

Serão ainda apoiados a título excepcional os candidatos elegíveis do concurso de Apoio a Projectos de 2020 que não tinham sido contemplados por ter sido esgotada a dotação orçamental disponível. Já as orquestras regionais (do Norte, Clássica do Sul e Filarmonia das Beiras) vêem agora reforçado o seu apoio financeiro em 150 mil euros e renovado o do ano seguinte.

Uma vez que alguns dos apoios no âmbito da DGArtes não são cumulativos, as entidades devem consultar o presente diploma do Governo para, depois de notificadas, optarem, num prazo de dez dias úteis, pela tipologia que mais se adequar à sua situação.

Na esfera da Direcção-Geral do Património Cultural, os apoios extraordinários contemplados pela nova portaria são bem mais simples: resumem-se a um reforço global de 600 mil euros do programa ProMuseus, destinado aos membros da Rede Portuguesa de Museus e com o objectivo de alavancar a retoma da actividade regular.

Pouco mais de 400 mil euros é o montante a distribuir pelas quatro direcções regionais de Cultura, que deverão lançar os concursos de apoio as entidades artísticas não profissionais até ao final de Março.

Livros, filmes e arte contemporânea

No universo do livro – autores, editores e livreiros –, as medidas extraordinárias que se mantêm não isentam a Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas de abrir concursos para as bolsas de criação literária em 2021. Quanto ao reforço estabelecido pelo novo diploma, o Ministério da Cultura tem agora mais 270 mil euros a distribuir pelos 24 candidatos que se encontram imediatamente a seguir aos apoiados na lista dos apurados no concurso de 2020.

As pequenas e médias editoras, assim como as pequenas e médias livrarias, também são abrangidas pela portaria publicada esta segunda-feira. Tanto umas como outras poderão candidatar-se a linhas de apoio cujas condições serão divulgadas, no máximo, dentro de 44 dias. O montante global disponível é de 300 mil euros.

Quando se passa dos livros aos filmes, o reforço mais do que duplica. O Instituto do Cinema e do Audiovisual terá mais 1,4 milhões de euros para distribuir entre os apoios às longas-metragens de ficção (600 mil euros), às curtas (100 mil), aos documentários (180 mil), aos festivais (60 mil) e à produção audiovisual e multimédia (500 mil).

A portaria estabelece ainda que o programa estatal de compra de arte contemporânea portuguesa contará no decorrer deste ano com 650 mil euros.

Sindicato insiste no salário mínimo

Com a situação epidemiológica longe de estar resolvida o Governo diz querer minimizar os impactos económicos e sociais no tecido cultural e criar condições para que se mantenha, ou retome, a actividade em segurança. Mas, para alguns representantes do sector, e embora as linhas de financiamento anunciadas pelo MC sejam bem-vindas, o articulado de apoios agora publicado em Diário da República continua a ser manifestamente insuficiente.

Para o Sindicato dos Trabalhadores de Espectáculos, do Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE), o diploma confirma um conjunto de medidas que já eram conhecidas e que são relevantes, como a extensão dos apoios da DGArtes a todas as estruturas elegíveis. Mas “basear o apoio num único IAS [Indexante dos Apoios Sociais], no valor de 438 euros, fica muito aquém das necessidades do sector”, diz ao PÚBLICO o dirigente sindical Rui Galveias, defendendo que o valor-base deveria tomar como referência o Salário Mínimo Nacional.

O coordenador do Cena-STE insiste também que “há um conjunto de trabalhadores que ficam de fora”. O sindicato não tem contudo ainda uma noção clara de quantos profissionais ficarão privados de aceder às diferentes modalidades de apoio avançadas pelo Governo: “Não temos números. Isso remete para o primeiro pedido que fizemos, o mapeamento do sector, para conhecermos os trabalhadores e a forma como estão vinculados às empresas”, recorda Galveias. O sindicalista defende que deveriam ser as próprias empresas de produção de espectáculos a demonstrar quem trabalha na área da cultura e a dar-lhe, assim, acesso aos apoios respectivos. “Isso não está salvaguardado neste diploma, mas deveria ser criado como uma excepção”, acrescenta.

Outra questão levantada pelo Cena-STE é a da indefinição da extensão dos apoios. “São bem-vindos, mas a sua extensão no tempo e o reforço das verbas permitiriam que todos os trabalhadores estivessem protegidos de outra forma.”

Quanto à divisão das verbas agora estipulada pela portaria do Governo, o sindicato diz que não lhe parece incorrecta. “Mas, por exemplo, quando olhamos para os 30 milhões de apoios às empresas, com o escalonamento de 50, 75 e 100 mil euros, vemos que numa empresa média, que pode ter 50, 60, 70 trabalhadores para a manter a funcionar, esses 100 mil euros gastam-se em dias”, avisa Galveias.

O coordenador do Cena-STE entende ser necessário avançar para um trabalho de fundo que crie condições para o regresso, logo que possível, a uma certa normalidade. “Temos de perceber qual é o efeito destes valores, mas também como é que podem ser recebidos por toda a gente, como são os concursos, os formulários, a forma de chegar a eles”, nota.

O sindicato promete manter-se atento à situação dos trabalhadores e “continuar a luta na rua”. Entretanto, vai também insistir em reunir, tanto com o MC como com o Ministério do Trabalho. “Já no ano passado foi o próprio Ministério do Trabalho que sugeriu uma reunião connosco. Continuamos à espera, vamos mandar mais emails a lembrar”, diz Rui Galveias, sublinhando que o estatuto do trabalhador da cultura e o destino dos concertos e dos festivais de Verão são questões prioritárias.

Contactadas pelo PÚBLICO, a Rede – Associação de Estruturas para a Dança Contemporânea e a Plateia – Associação de Profissionais das Artes Cénicas comunicaram estar ainda a analisar o diploma, remetendo para breve uma posição oficial.