O Desertor: uma adaptação do livro que foi uma “deslealdade” à causa nazi

Segunda-feira (HBO Portugal, Last Week Tonight T8)

Desde Novembro que John Oliver já não estava no ar. Nestes mais de três meses, muito mudou, na América e no mundo. A oitava temporada de Last Week Tonight, o talk show da HBO do cómico britânico que foi correspondente do Daily Show, deverá reflectir isso mesmo.

Terça-feira (TVCine Action, Prodigal Son T2)

Malcolm Bright trabalha para a polícia de Nova Iorque após ter sido escorraçado do FBI. É especialista em pôr-se na pele de assassinos em série, por ter crescido nesse meio: o seu pai era um. Como tal, vive com medo que isso lhe esteja no sangue e um dia venha a tornar-se ele próprio um assassino. A segunda temporada desta criação de Chris Fedak e Sam Sklaver chega cá mais ou menos um mês após a estreia original nos Estados Unidos.

Quarta-feira (Netflix, Behind Her Eyes)

Louise é uma mãe solteira que começa a ter um caso com o seu novo patrão, um homem casado. Ao mesmo tempo, torna-se amiga da mulher dele e isso traz para a vida dela toda uma panóplia de complicações. Um thriller psicológico em seis episódios, esta minissérie britânica foi criada por Steve Lightfoot, que trabalhou em séries como Hannibal ou The Punisher, a partir do romance homónimo de Sarah Pinborough.

Quarta-feira (Netflix, Amend: The Fight for America)

A 14.ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos diz que todas as pessoas “nascidas ou naturalizadas” no país e “sujeitas à sua jurisdição são cidadãos dos Estados Unidos e do Estado em que residem”. Esta série documental de dois episódios, apresentada por Will Smith, com a participação de nomes que vão de Mahershala Ali a Laverne Cox, passando por Samuel L. Jackson e Helen Hunt, foca-se, a partir dessa emenda, na luta pela igualdade de direitos na América.

Quinta-feira (RTP2, 23h05, O Futuro da Mente)

Neste documentário realizado pela espanhola Ruth Chao colocam-se questões sobre o futuro da nossa consciência e dos nossos cérebros a partir dos avanços da neurotecnologia. Dará para pôr uma mente humana num computador, e atingir assim a imortalidade? Como é que a neurotecnologia poderá ajudar a curar doenças e transtornos como o autismo, a paralisia ou Alzheimer?