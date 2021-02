Guiné-Conacri diz estar preparada para ultrapassar novo surto de ébola

A OMS alerta que os surtos de ébola na Guiné-Conacri e no Congo são um perigo regional, mas o primeiro-ministro guineense afirma que o país está mais preparado do que no primeiro surto, em 2013.

Guiné está a rastrear pessoas que possam ter estado em contacto com pacientes com ébola e vão enviar vacinas para as áreas afectadas assim que possível, após o registo de, pelo menos, três mortes provocadas pela doença, disse o ministro da Saúde Remy Lamah, nesta segunda-feira.

Lamah avançou que, ao contrário do surto mais mortífero de que há memória, que devastou a África Ocidental entre 2013 e 2016, a Guiné tem os meios para responder ao reaparecimento do vírus.

“Em 2013, levou-nos meses a compreender que estávamos a lidar com uma epidemia de ébola, ao passo que desta vez, em menos de quatro dias, fomos capazes de analisar e ter os resultados. As nossas equipas médicas estão treinadas. Temos meios para rapidamente ultrapassarmos a doença”, disse Lamah à Reuters.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou, nesta segunda-feira, que os surtos na Guiné e na República Democrática do Congo representam um risco regional. O representante da OMS na Guiné, Georges Ki-Zerbo, disse que pediu autorização para obter o maior número de doses de vacinas quanto possível. Acrescentou que existiram alguns constrangimentos em trazer rapidamente as vacinas para o país, mas as autoridades estiveram a trabalhar para que as vacinas possam estar disponíveis na próxima semana para a campanha de vacinação.

Organizações internacionais, incluindo o Comité Internacional da Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras e a ALIMA (The Aliance for Internacional Medical Action) disseram que estavam a enviar equipas de resposta rápida para prestar assistência nas regiões afectadas.

O surto de 2013-2016 matou 11.300 pessoas, na maioria na Guiné, Serra Leoa e Libéria. O segundo surto mais mortal de que há registo foi declarado extinto na República Democrática do Congo, no ano passado, mas este mês houve também um ressurgimento.

A campanha de vacinação contra o ébola começou esta segunda-feira no Congo Ocidental. “Há esperança de que, com estas novas ferramentas, experiência e lições aprendidas, podemos, talvez, trabalhar melhor desta vez”, disse Ki-Zerbo, sublinhando a necessidade de envolver as comunidades locais no processo.

A vizinha Serra Leoa enviou trabalhadores para vigiar as fronteiras em todos os pontos de entrada, em coordenação com as autoridades guineenses, segundo o porta-voz do ministério da saúde.

O surto começou depois do funeral de uma enfermeira que foi enterrada no sudoeste da Guiné, a 1 de Fevereiro. Pensa-se que tenha tido ébola e sete das pessoas que estiveram presentes no funeral testaram positivo para a doença e três morreram, de acordo com as autoridades. “O que é mais preocupante é o perigo da doença, dado o que vivemos há cinco anos. Não queremos reviver essa situação”, disse Lamah.

O vírus do ébola causa sangramento severo e falência de órgãos e espalha-se através do contacto com fluidos corporais.