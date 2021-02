Disseminação das novas variantes causa preocupações, diz ECDC

Desde 21 de Janeiro que os países da Europa observaram um “aumento substancial” no número e proporção de casos de SARS-CoV-2 da variante inicialmente detectada no Reino Unido.

Embora a maioria dos países da União Europeia esteja a ter uma diminuição dos casos de covid-19, a introdução e aumento das novas variantes do SARS-CoV-2 primeiramente identificadas no Reino Unido, na África do Sul e no Brasil “suscitou preocupações”, refere-se num relatório de avaliação de risco desta semana do Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC, na sigla inglesa).

Num resumo sobre o relatório começa por destacar-se que se observou um declínio da incidência geral do SARS-CoV-2 nas recentes semanas e que, provavelmente, isso se deveu ao impacto de intervenções não-farmacológicas, como o confinamento. Mesmo assim, alerta-se: “A situação epidemiológica continua a ser ainda de grande preocupação na União Europeia/Espaço Económico Europeu, com a maioria dos países a ter ainda taxas de notificação elevadas ou crescentes em grupos mais velhos e/ou taxas de mortalidade elevadas.”

Apesar de a maioria dos países ver um declínio no número de infecções devido às tais medidas não-farmacológicas, há as novas variantes a suscitar preocupação: a do Reino Unido (linhagem B.1.1.7), da África do Sul (B.1.351) e do Brasil (P.1). Quanto à do Reino Unido, desde 21 de Janeiro que os países observaram um “aumento substancial” no número e proporção de casos de SARS-CoV-2 desta variante. A B.1.1.7 parece ser mais transmissível do que as variantes anteriormente em circulação e poderá causar uma infecção mais grave.

A Irlanda já reportou que esta é a variante em circulação dominante no país e, de acordo com as trajectórias de outros países, espera-se que muitos outros sigam um caminho semelhante nas próximas semanas. Muitos dos países onde a variante se tem tornado dominante (e aqui pode-se incluir Portugal) viram um rápido aumento da sua incidência, refere-se no documento. “Isto resultou no aumento de hospitalizações, sistemas de saúde sobrecarregados e excesso de mortalidade”, indica-se. “Há provas que apontam para uma potencial eficácia reduzida de algumas vacinas contra esta variante.”

No documento, faz-se referência às proporções da B.1.1.7 entre todos os casos sequenciados nas recentes semanas, indicadas pelos países europeus (que têm diferentes métodos): Dinamarca tem uma proporção de 27% dessa variante; França de 13,2%; Alemanha 5,6%; Irlanda 75%; Itália 17,8%; Países Baixos menos de 30%; Polónia 9%; Portugal 45%; Espanha entre 0,4 e 53%, dependendo da região; e Suécia 11%.

Também se tem reportado um aumento da variante da África do Sul na Europa. Esse aumento está frequentemente ligado a viagens e associado a surtos. Também esta linha está associada a uma maior transmissibilidade. Já a do Brasil tem sido reportada “em níveis mais baixos”.

Quanto ao impacto da vacinação, embora esta já tenha começado em todos os países da União Europeia e tenha tido como prioritários grupos que tenha um maior risco de desenvolver doenças graves e profissionais de saúde ou outros trabalhadores na linha da frente, “ainda é demasiado cedo para se detectar o impacto na mortalidade ou nas hospitalizações da covid-19”, refere-se no relatório.

Concretamente sobre a quinta semana de 2021 e de acordo com os dados relatados pelos países ao projecto Euromomo (European Monitoring of Excessive Mortality), houve “um excesso de mortalidade substancial” em alguns países: Portugal, Países Baixos e Espanha. “O aumento do excesso de mortalidade está sobretudo a afectar pessoas com 45 anos ou mais.”

Deixa-se ainda um alerta: conforme já foi sugerido por protestos anticonfinamento recentes e distúrbios em algumas cidades europeias, “a fadiga pandémica pode afectar adversamente a contínua aceitação e cumprimento das medidas não-farmacológicas pela população”.