Covid-19. Investigador da OMS diz que já existia “propagação ampla” do vírus na China em Dezembro de 2019

O chefe da equipa enviada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) à China para tentar descobrir a origem do vírus afirma que foram encontrados vários sinais de uma propagação mais ampla da doença do que se pensava, logo em Dezembro de 2019.

Em entrevista à CNN, o dinamarquês Peter Ben Embarek, revela que foi possível concluir, pela primeira vez, que nesse mês já existiam mais de uma dúzia de variantes do vírus a circular em Wuhan, cidade que é, até agora, considerada o epicentro da pandemia. “O vírus estava a circular amplamente em Wuhan em Dezembro, algo que é uma nova descoberta”, disse.

O especialista em segurança alimentar da OMS afirmou que a equipa da OMS recebeu informações de 174 casos de infecção pelo novo coronavírus diagnosticado na cidade de Wuhan e nos arredores em Dezembro de 2019. Destes 174 casos positivos, 100 foram confirmados através de testes laboratoriais e outros 74 através do diagnóstico clínico dos sintomas dos doentes. Mas Ben Embarek sublinhou que é possível que este número seja superior e que a doença possa ter atingido cerca de mil pessoas só naquele mês.

Ben Embarek disse que a equipa analisou o tipo de material genético do vírus detectado nos primeiros casos de infecção, algo que permitiu reunir pela primeira vez 13 sequências genéticas diferentes do vírus SARS-CoV-2. As sequências, se examinadas com dados mais alargados de pessoas que ficaram doentes logo em 2019, podem vir a fornecer pistas valiosas sobre o que aconteceu antes de Dezembro de 2019.

“Algumas amostras estão ligadas ao mercado, outras não”, disse, referindo-se ao Mercado Huanan, em Wuhan, onde se vendia marisco e animais vivos, alguns deles selvagens.

O chefe da missão disse ainda que a equipa recebeu dados de 92 casos suspeitos de covid-19 detectados entre Outubro e Novembro de 2019. São casos de pessoas que apresentavam sintomas semelhantes aos da covid-19 e que estavam gravemente doentes, mas que nunca foram oficialmente diagnosticadas. As análises feitas a 67 pessoas desse grupo revelaram que nenhuma tinha anticorpos da covid-19.

Na mesma entrevista, o investigador disse que a equipa conseguiu falar com o primeiro caso de infecção que a China disse ter detectado. Trata-se de um homem de 40 anos, residente de Wuhan, sem histórico de viagens recentes. “Ele não tem nenhuma ligação ao mercado. Tem uma vida muito monótona e normal, nada de caminhadas nas montanhas. E trabalhava numa empresa privada”, disse Ben Embarek.

No último ano, muito se tem discutido sobre o local e a altura em que o novo coronavírus surgiu. Em Maio, uma equipa liderada pela University College de Londres concluiu que a pandemia de covid-19 pode ter começado entre Outubro e Dezembro, o que corresponde à altura em que o vírus terá saltado do seu hospedeiro para os humanos.

A equipa da OMS que regressou a semana passada da China também acredita que o mercado em Wuhan terá sido apenas um local onde houve uma aglomeração de casos da nova doença e não o ponto de origem da doença.