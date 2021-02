Simulador para vacinação de pessoas a partir dos 50 anos afinal só fica disponível esta semana

Ministra tinha anunciado que a nova ferramenta poderia ser consultada a partir do final da semana passada.

O anunciado simulador online que vai permitir às pessoas a partir dos 50 anos perceber se estão incluídas nas listas da primeira fase da vacinação apenas deverá ser disponibilizado durante esta semana. A ministra da Saúde tinha anunciado, na segunda-feira passada, que o simulador ficaria acessível no portal covid-19 (https://covid19.min-saude.pt/) até ao final dessa semana, mas a ferramenta não ficou pronta. O simulador vai ficar disponível esta semana, adianta agora a assessoria da ministra Marta Temido, sem especificar o dia.

Após uma reunião com o grupo de trabalho (task force) responsável pelo plano de vacinação contra a covid-19, Marta Temido explicou então que bastará ao cidadão inserir o número do SNS, a data de nascimento e o nome completo para perceber se está ou não incluído na primeira fase e frisou que, caso não conste da lista mas tenha critérios para tal, poderá “fazer a respectiva correcção”.

Os dois novos grupos prioritários que começaram já a ser vacinados são os idosos a partir dos 80 anos, mesmo que sejam saudáveis, e os doentes de maior risco associado a covid-19 a partir dos 50 anos. Neste último grupo, os quatro grandes grupos de patologias incluídos são insuficiência cardíaca, insuficiência renal mais grave, doença coronária e doença pulmonar obstrutiva crónica ou doença respiratória crónica sob suporte ventilatório ou oxigenoterapia de longa duração.

Representantes dos médicos de família têm, entretanto, reclamado orientações da tutela para esclarecer quais devem ser as pessoas a vacinar em primeiro lugar dentro destes grupos prioritários.

As listagens iniciais dos utentes com doenças mais graves já foram validadas em vários centros de saúde, mas o universo a vacinar é muito grande – são cerca de 400 mil doentes de maior risco a partir dos 50 anos a nível nacional, segundo as estimativas da task force.

Até ao início da semana passada, tinham já sido identificadas cerca de 957 mil pessoas dos 50 aos 79 anos com as quatro doenças mais graves associadas à covid-19, além dos idosos a partir dos 80 anos mesmo sem patologias, revelou então Marta Temido.

Questionada sobre a forma como os mais idosos e os doentes de risco elegíveis para esta fase vão ser contactados, a ministra voltou a frisar que isso vai ser feito “por SMS, telefone ou carta”. “Os nossos centros de saúde receberam a listagem das pessoas inscritas nesses centros de saúde. Se as pessoas estão numa destas circunstâncias, serão contactadas e a vacinação agendada”, disse.