Muitos dias juntos

José Coelho Lima (19/02/1926 - 15/01/2021) e Maria Clotilde Coelho Lima (28/11/1929 - 09/01/2021)

Ele era ponderado. Ela era mais intempestiva. Ele levantava-se cedo e fazia uma lista de afazeres. Ela gostava de ficar mais tempo na cama, depois de ter adormecido tarde a ler. Ele falava com toda a gente, dos porteiros aos senhores engenheiros como ele. Ela era mais reservada. Eram muito diferentes, mas faziam tudo juntos.

Viajaram juntos, percorrendo grandes distâncias de roulotte, incluindo a antiga União Soviética. Depois de o filho nascer, preferiam o carro, e planeavam os hotéis com antecedência. Se estavam separados — ele viajava muitas vezes sozinho, em trabalho — escreviam-se.

Ultimamente, rezavam juntos. Quando a neta Maria, com quem moravam nos últimos anos, ia ver se precisavam de alguma coisa ao deitar, encontrava-os a rezar. Agradeciam por ter vivido mais um dia.

Ela, nos tempos mais recentes, tinha perdido a memória, mas ele não e sentia-se grato por uma vida longa, com sucessos, algumas desilusões, mas na qual não tinha perdido tempo a olhar para trás. Pensava no presente. Com quem podia falar nos seus passeios diários ou ao telefone ou no Facebook, que dominava com a destreza de um jovem. Era curioso. Gostava de acompanhar as mudanças do mundo e, apesar de ter visto tanto acontecer ao longo de nove décadas, surpreendeu-se com a pandemia. Pensava no dia de amanhã. Dizia que queria chegar aos 100.

À noite, então, ele — acompanhado da mulher — pedia para acordarem no dia seguinte. Pedia mais um dia juntos.

José de Abreu Coelho Lima nasceu em 1926, em Pevidém, Guimarães. O pai era um operário que conseguiu, a partir de um tear, começar um negócio próspero. Os filhos ajudaram a expandir o negócio até a Coelima ter três mil trabalhadores e exportações para toda a Europa.

Depois de casar e de o filho nascer, mudou-se para o Porto, e a vivenda onde vivia com família foi transformada num infantário. “Foi ideia dele assim como outras iniciativas sociais da empresa”, lembra o engenheiro Fortes, que trabalhou com ele na Coelima entre 1970 e 1980, e de quem ficou amigo até ao final da vida. “Nesse aspecto, na época, a Coelima era um oásis no meio do deserto.”

Décadas depois, quando a neta ficou grávida e não viu o seu contrato de trabalho renovado, José indignou-se: como era possível em 2018 quando, décadas antes, na Coelima, já havia uma sala de amamentação?

A Coelima deu-lhe grandes alegrias e, provavelmente, a maior tristeza, quando a empresa deixou de estar nas mãos da família.

Em 1992, foi operado ao coração e aconselharam-no a ficar em casa. Ele fazia caminhadas pelo corredor, a neta Maria atrás dele no triciclo. Ao fim de 15 dias, ligou para o filho: “Ó Zé, põe lá uma mesa no teu escritório que não consigo mais ficar em casa.”

Como muitos homens da sua geração, dedicado sobretudo ao trabalho, não tinha estado presente no dia-a-dia da infância do filho. Mas nos 20 anos em que pai e filho trabalharam juntos aproximaram-se. José já não era novo, mas tinha experiência e muitos conhecimentos. Era um homem que as pessoas não esqueciam. As portas, para ele, abriam-se facilmente.

Talvez tenha acompanhado mais o crescimento das netas. Era o avô que as levava à escola, ia a reuniões de encarregados de educação, ajudava a fazer trabalhos de casa. Leu o Harry Potter para ter tema de conversa. Por acaso, tinha tido aulas privadas com J. K. Rowling, quando esta vivia no Porto e ainda não era conhecida, mas nem assim aprendeu inglês. Não era bom a línguas mas isso nunca o impediu de cativar as pessoas, mesmo no estrangeiro.

“Ele gostava muito de conversar. E de ajudar”, diz o filho. “Não me lembro de o meu pai dizer: ‘aquela pessoa não simpatiza comigo'”.

Não se tratava apenas de um talento, mas algo que precisava de ser cultivado. A neta Maria diz que está num caderninho apontado o número de telefonemas que fez no último natal a desejar boas festas: 150.

José António vive há alguns anos no Brasil e não estava em Portugal quando os pais adoeceram com covid-19. A última vez que falou com o pai, ele despachou-o ao telemóvel desde o hospital: “Ó Zé, estou aqui muito ocupado”. “Até ao dia em que precisou de oxigénio manteve a vivacidade.”

Maria Clotilde também era uma mulher da sua geração. Dona de casa, tomou conta do filho, das três netas. Maria lembrava-se que costumava ir com ela uma vez por semana à Rua de Santa Catarina, passear e comer scones. Para tudo, ela arranjava-se bem.

Nasceu no Porto, filha única, cresceu com mimos e, depois de casar, em 1952, continuou a tê-los. Não houve fim-de-semana que o marido não lhe levasse o pequeno-almoço à cama.

Há cerca de 15 anos, ela teve os primeiros sintomas de Alzheimer. Ele até leu livros de medicina, mas percebeu que não haveria cura. Segundo a neta, cuidou sempre dela com boa disposição, mesmo quando ela já não o reconhecia.

Quando o país entrou no primeiro confinamento e a neta ficou em teletrabalho, José começou também a cuidar da bisneta, então com um ano e poucos meses. José, com 94 anos, mudava fraldas à Carolina. Fazia desenhos com ela. Ensinou-a a contar. Levava-a a passear à praia. A vida não tinha sido exactamente como tinha planeado e não acabou numa casa debruçada na falésia como tinha sonhado. Mas passou os últimos anos perto da praia, nos arredores do Porto, e todos os dias ia ver o mar.

Quando Maria conseguiu visitar a avó no hospital ligou para o avô. Ela, então, ouviu a voz dele e emocionou-se. “Teve um último momento de lucidez”, diz Maria. “Percebi que ela reconheceu o marido, o amor da vida dela.”

Ninguém disse a José que a mulher tinha morrido a 9 de Janeiro. Mas a família suspeita que ele terá percebido. Morreu poucos dias depois dela, no dia 15 de Janeiro.

